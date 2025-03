"Questi consiglieri chi li ha mai visti?"

All’Acli di Cuccurano, le giornate trascorrono tra chiacchiere e caffè. Ma l’altro pomeriggio, mentre gli anziani si sfidavano con le carte in mano, tra un bicchiere e l’altro l’atmosfera si è scaldata. A tenere banco non il solito scambio di battute sulle partite di calcio, ma la recente nomina dei nuovi consiglieri di quartiere, che ha lasciato l’amaro in bocca a più di un residente. Il sentimento comune tra i presenti è di frustrazione: chi si è sempre speso per Cuccurano si sente messo da parte a favore di persone meno radicate nella vita del quartiere. Ed è per questo che ora monta la polemica.

Tra i più delusi c’è Angelo Pascucci, 46 anni artigiano, che si era candidato insieme ad un altro paio di amici con cui da sempre partecipa alla vita della comunità. "Penso che abbiano deciso tutto in base alle amicizie" esordisce Pascucci, scuotendo la testa. "Hanno messo persone che vivono qui da un anno o due, che non hanno mai partecipato attivamente alla vita del nostro quartiere". Pascucci fa riferimento in particolare alla nomina di due donne legate da un rapporto di parentela tra loro (madre e figlia) e con un dipendente comunale, oltre alla nomina di un giovane, figlio in quest’altro caso, di una divisa.

"A Cuccurano questa gente non l’abbiamo mai vista organizzare nulla" commenta Pascucci, sottolineando come invece gli altri due che si erano candidati assieme a lui fossero i nomi che molti si sarebbero aspettati di vedere tra i consiglieri. "Simone Ciacci, presidente dell’Acli di Cuccurano, ha sempre fatto tanto per il quartiere - continua Pascucci –. Organizza la CuccuRun, le iniziative di Natale, la festa di Sant’Antonio, il presepe in parrocchia. Io, lui e altri ci abbiamo sempre messo il tempo e spesso anche i soldi di tasca nostra, per tenere vivo il quartiere. Nulla di personale. Ma se dobbiamo rappresentare Cuccurano, non dovremmo farlo con chi il quartiere lo vive davvero?". E mentre la discussione continua, le carte riprendono a girare sul tavolo…

Tiziana Petrelli