Quindicenne aggredito al Lido. Il prete: "Farò un oratorio al porto"

di Anna MarchettiNascerà nella parrocchia di San Giuseppe al Porto un nuovo oratorio, a servizio dei giovani di Lido e Sassonia: una ‘casa’ dove trascorrere pomeriggi e serate in modo sano e costruttivo. E’ il progetto a cui sta lavorando il nuovo parroco della chiesa di San Giuseppe al Porto, padre Gennaro Lione. Progetto che acquista ancora più valore dopo l’episodio dell’aggressione di sabato scorso, nella piazzetta del Lido davanti all’ex hotel Amelia, intorno alle 23.45, di alcuni minorenni da parte di un gruppo di balordi. A farne le spese un 15enne che stava per rientrare a casa in bicicletta dopo una serata trascorsa insieme ai suoi coetanei. Senza preavviso, se non la pretestuosa frase ‘cosa c’è da guardare’, il 15enne è stato colpito con un pugno ad un occhio riportando un taglio esterno ed una lesione interna. "Magari riaprissero l’oratorio di San Giuseppe al Porto – commentano al Lido – i nostri figli potrebbero frequentarlo per fare una partita a calcio o un qualsiasi incontro. Un tempo attirava tantissimi giovani, si organizzano le feste di Carnevale, gli incontri, si faceva teatro e si ritrovavano gli scout. Negli ultimi dieci anni tutte le attività sono scomparse, si è lasciato spazio solo agli anziani, tanto che i ragazzi si sono spostati nelle attivissime parrocchie del Vallato e di Sant’Orso". Padre Gennaro, che si è insediato nella chiesa di San Giuseppe al Porto da soli 4 mesi (è arrivato a ottobre 2024) si è subito mosso per "far rinascere la parrocchia ferma da troppo tempo" e per dare ai giovani un luogo di incontro e di socializzazione. "D’inverno Lido e Sassonia – prosegue padre Gennaro – non sono certo molto frequentati e spesso i ragazzi si ritrovano nei pochi bar aperti o addirittura in spiaggia. Stiamo lavorando per dare loro una valida alternativa e anche per far rinascere la parrocchia. Con gli educatori stiamo elaborando le proposte di quelle che saranno le attività ricreative. Sono state proprio le famiglie a farci la specifica richiesta di dare vita all’oratorio. Speriamo di riuscire ad aprirlo proprio per la festa del nostro patrono San Giuseppe". "Dubito che certi giovani – commenta un altro genitore – frequenteranno l’oratorio, l’iniziativa è comunque positiva. Potranno almeno giocare a calcio evitando di farlo nella piazzetta, con il rischio, come accade in primavera e in estate, di colpire carrozzine e persone anziane che passeggiano al Lido".