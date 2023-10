Appello dell’Oasi dell’accoglienza: "Aiutateci ad adottare questa famiglia somala"

Fano, 18 ottobre 2023 – “Aiutateci ad aiutare una famiglia somala recentemente arrivata all’Oasi direttamente dal campo profughi di Atene: composta da mamma, figlia di 15 anni cardiopatica gravissima, perché non ha potuto avere le cure necessarie nel suo primo anno di vita e un bimbo di tre anni e mezzo nato nel campo profughi".

E’ l’appello accorato di Maria Chiera fondatrice dell’Oasi dell’Accoglienza di Sant’Andrea in Villis che da oltre 30 anni opera a favore dei malati, bambini e adulti con le loro famiglie, colpiti da malattie morbose quali talassemia, leucemia, gravissime patologie che necessitano di trapianto di midollo osseo e altre terapie intensive.

"Siamo partiti con l’accoglienza dei ragazzini che dovevano affrontare il trapianto di midollo osseo - spiega la Chiera -. Ora ci troviamo a portare avanti qualcuno con malattie ematologiche, ma soprattutto minori con forme di malattie morbose o tumorali. Non solo minori ma anche adulti soli. Ci sono state anche persone di Fano che si sono ammalate di tumore e le abbiamo seguite noi fino alla morte… perché non è giusto che chi non sta bene debba star solo".

All’Oasi non si fa un’accoglienza standard. E così il numero di ospiti varia, come la tipologia. "Non mi va di parlare di numeri perché io sono per le persone - dice sempre Maria -, persone sole che hanno bisogno di accoglienza. Negli ultimi dieci anni l’Associazione ha ampliato il suo raggio di azione oltre che a fare accoglienza ad occuparsi, in partnership con altre associazioni, di violenza contro le donne,di fare informazione e formazione sulla giustizia e sulla legalità a gruppi di giovani che giungono all’Oasi da tutta Italia. In questi ultimi anni l’Oasi ha accolto anche persone in fuga da paesi dove da anni vivono conflitti interni e il disagio della mancanza di cibo e delle materie prime, nonché delle cure sanitarie. Dall’inizio del conflitto in Ucraina, l’Associazione ha accolto diversi nuclei familiari formati da mamme con bambini scappati dai territori di guerra".

L’Oasi non è una struttura residenziale sanitaria, quindi non riceve fondi pubblici. I costi di gestione dell’Oasi sono alti e quello è un gran peso per Maria Chiera, che ha avviato una nuova raccolta fondi per sostenere ora in particolare le necessità di questa famiglia profuga somala. "Il progetto ‘Adotta una famiglia all’Oasi’ - conclude Chiera - nasce dalla forte esigenza di dare nel limite del possibile il massimo delle cure e dell’assistenza anche a chi è ai margini della società quale la famiglia sopra citata".

Come donare

L’obiettivo è di 20mila euro, al momento in cui scriviamo ne sono stati raccolti 1.428. Si può donare qui: https://www.retedeldono.it/it/progetti/oasi-dellaccoglienza/adotta-una-famiglia-all%E2%80%99oasi