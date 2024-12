Raffiche di vento e danni, chiamate a valanga

Raffiche di vento che hanno sfiorato i 58 chilometri orari, ieri hanno sconquassato la tranquillità dei fanesi. Erano le 11.42 quando la centralina dell’osservatorio metereologico di Fano collocata in cima al Liceo Torelli ha segnato la raffica più violenta tra le tante burrascose che si sono succedute in città, in una giornata che è stata sempre molto ventosa (con vento teso da nord ovest e raffiche fino a burrasca, con una media di 30,6 chilometri orari) e piovosa, con 36 millimetri di precipitazioni dei 97,6 registrati in tutto l’arco del mese.

Ma per tutta la giornata il centralino dei vigili del fuoco è stato bollente di chiamate, di cittadini che richiedevano interventi per i diversi disagi e danni provocati in città. I vigili del fuoco sono stati impegnatissimi per far fronte alle emergenze provocate da questa ondata di maltempo, operando incessantemente per rimuovere gli ostacoli dalle strade, mettere in sicurezza le aree a rischio e assistere la popolazione. Gli interventi hanno incluso la rimozione di alberi caduti, la messa in sicurezza di strutture pericolanti e il ripristino della viabilità nelle zone colpite.

Diverse segnalazioni hanno riguardato infatti alberi e rami spezzati che hanno ostruito strade e marciapiedi, creando pericoli per la circolazione sia veicolare che pedonale. Come in via Belgatto, località Gimarra Alta, dove alcuni volontari hanno operato da soli per liberare la strada dai rami, ma anche per creare un riparo ai numerosi randagi che popolano la zona. "Il vento è fortissimo e si fa fatica a stare in piedi - ha riferito con un videomessaggio uno di loro, Rodolfo Baldini -, per cui è inutile dire che gli animali randagi stanno bene. Proviamo a creare un riparo ma la cosa migliore è adottarne uno per Natale e poi trattarlo bene tutto l’anno".

In altre zone della città, finestre e persiane sono state danneggiate dal vento, con aste di legno che sono voltate via rappresentando un rischio per i passanti. E’ il caso di alcune vecchie e disabitate abitazioni nei vicoletti del centro storico dove il vento si è incanalato ancora più forte fino a sfociare in piazza XX Settembre dove è stata "abbattuta" la recinzione del cantiere che abbraccia la fontana della Fortuna. Anche alcune insegne di esercizi commerciali lungo la statale sono state divelte o compromesse, necessitando di interventi per la messa in sicurezza.

Il bollettino meteo della Protezione Civile delle Marche, indica l’evoluzione per le prossime ore: "un secondo sistema perturbato interesserà la nostra regione dal pomeriggio di domenica e fino alle prime ore di lunedì, lasciando spazio ad un nuovo miglioramento. Dalla serata di lunedì si assisterà ancora ad un’intensa ventilazione lungo la fascia costiera". Per Natale invece "instabilità nelle zone alto collinari e montane ed un possibile successivo miglioramento".

Tiziana Petrelli