"Ragazzi, l’amore non è violenza". L’appello di Cecchettin agli studenti

E’ stato accolto dall’applauso di 1200 studenti (foto) del liceo Nolfi-Apolloni, Gino Cecchettin, che ieri mattina al Palas Allende ha presentato il libro "Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia"(Rizzoli, 2024): Ai ragazzi presenti, il padre di Giulia uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta l’11 novembre 2023, ha ricordato che "l’amore non è violenza e non è possesso perchè il vero amore va oltre la gelosia e c’è violenza quando in una relazione viene negata la libertà". Sollecitato dalle domande degli studenti, Cecchettin ha ribadito che "rispettare il prossimo significa riconoscere il valore di ogni individuo e impegnarsi a costruire relazioni basate sull’ascolto e sulla comprensione. Dobbiamo sempre chiederci come vorremmo essere trattati noi e agire di conseguenza".

"Spero che le parole di Gino Cecchettin – ha commentato il preside Samuele Giombi rivolto ai suoi studenti – possano lasciare un segno in ciascuno di voi e che da oggi possiate sentirvi ancor più consapevoli del valore delle relazioni umane e del rispetto reciproco. Questi momenti di confronto aiutano a sviluppare senso critico e responsabilità, strumenti essenziali per costruire una società migliore".