Ragazzi raccolgono 26mila euro per restaurare tre opere sacre

Hanno creato un’associazione e organizzato raccolte fondi, con cui, ora, finanziano il restauro di 3 importanti opere d’arte del loro territorio. Sono una quindicina di ragazzi di Terre Roveresche, tutti sotto i trent’anni, molti dei quali studiano o lavorano fuori regione, ma che hanno nel cuore Orciano, da dove provengono. Come Giacomo Vegliò, che è il presidente di ‘Arte Facta’ e che ieri era insieme a un gruppo di compaesani a caricare le opere su un furgoncino: destinazione la Scuola di Conservazione e Restauro dell’Università di Urbino, dove due quadri e una parte di un’imponente opera lignea saranno restituite all’antico splendore.

Vegliò spiega: "Io, come quasi tutti gli altri ragazzi coinvolti, per formazione e attività lavorativa non centro nulla con l’arte, tanto che mi occupo di vendite per un grosso marchio di cioccolata, ma insieme ci siamo chiesti cosa potessimo fare per il nostro paese d’origine e abbiamo scelto la ‘rinascita delle sue opere d’arte’". E’ sorto, così, un progetto di restauro di due lavori pittorici, il ‘Mistico sposalizio di Santa Caterina’, di Pompeo Morganti, del 1539, e il ‘San Giuliano e Santa Lucia’ del 1775 di Carlo Magini. Il primo da tempo in un deposito della chiesa di San Cristoforo e il secondo esposto nella chiesa di San Silvestro. E in più c’è l’opera maggiormente preziosa: ‘Il Cristo Risorto’ ligneo del ‘600, di scuola romana, custodito da molto tempo nella chiesa rinascimentale di Santa Maria Nuova. Alto oltre 3 metri, è uno straordinario simbolo della vittoria di Gesù sulla morte, a cui la gente di Orciano è molto affezionata. Di quest’opera è stato trasferito ieri a Urbino solo il soldato romano abbagliato dal miracolo della Resurrezione; la parte principale sarà restaurata in loco.

"Per i due quadri e il soldato – riprende Giacomo Vegliò – sono stati stimati 2 anni di lavoro. Per il ‘Cristo Risorto’, invece, ci vorranno circa 5 mesi, il prossimo autunno e l’inverno. Tra i nostri sostenitori, ci tengo a ringraziare un signore statunitense, che vuol rimanere anonimo, innamorato di queste zone". L’iniziativa, che supera i 26mila euro, ha il patrocinio di Comune e Diocesi, rappresentata ieri, accanto a don Mirco Ambrosini da Valentina Tomassoni, vicedirettore dell’ufficio beni culturali. "Chi vuole darci l’ultima mano – conclude Giacomo –, ci scriva ad artefacta.info@gmail.com".