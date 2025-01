Ragazzini minacciati col coltello e rapinati da una banda di bulli

Fano, 6 gennaio 2025 – Circondati dai bulli e rapinati. E’ successo a tre ragazzini, minorenni, fanesi, che si trovavano in via Corridoni, a Fano, la sera di sabato scorso. L’episodio è ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia fanese, che sono intervenuti sul posto per raccogliere le testimonianze delle vittime, dopo che la mamma di uno di loro, cui il figlio le aveva raccontato l’accaduto per telefono, ha chiamato i militari dell’Arma.

Tutto sarebbe avvenuto intorno alle 19 e 30 di sabato. Il gruppetto dei 5, forse stranieri – le prime descrizioni li danno come probabilmente nordafricani, ma non è certo – circondano gli altri tre. Forse li conoscono, forse no e li hanno incontrati per caso. Fatto sta che decidono di agganciarli: qualcuno del gruppo li blocca e subito dopo li minaccia. Dice che hanno anche un coltello – non è chiaro se sia spuntato veramente o solo evocato per fare paura ai tre. “Dateci quello che avete o finisce male...”.

Il gruppo dei cinque punta a soldi in contanti, o forse droga, se si immaginano che qualcuno degli altri tre potesse averla. O forse ancora a oggetti in oro che possano poi essere rivenduti. Alla fine i bulli riescono, rastrellando dalle tasche delle loro vittime, a ottenere una cifra totale di circa 100 euro. Poi se ne vanno.

Uno dei tre ragazzini rapinati appena i baby-rapinatori si sono allontanati chiama la madre, che a sua volta allerta i carabinieri. Tutti – i militari e la donna – vanno sul posto, che precisamente non è stato indicato, ma si trova in via Corridoni. I militari si fanno raccontare con più particolari la rapina, ovviamente con la descrizione del gruppetto dei bulli, per avere a disposizione elementi utili alla loro identificazione. Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri della stazione di Fano.

ale. maz.