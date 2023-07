Fano, ragazzino finisce nella scarpata accanto all'autostrada: salvato dai pompieri

Fano (Pesaro e Urbino), 28 luglio 2023 - Paura per un ragazzino finito in un fossato. Camminava solo lungo il fossato vicino all'autostrada nei pressi di Novilara quando è scivolato giù. I vigili del fuoco sono intervenuti questa notte a Fano per soccorrerlo, dato che la scarpata era impervia e lui da solo non è riuscito a risalire.

Sul posto la squadra Vigili del Fuoco di Pesaro che è scesa nella scarpata utilizzando tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale), facendosi largo anche con la motosega nella fitta vegetazione, per raggiungere la persona.

Al ragazzo, che era visibilmente infreddolito, è stato fatto indossare il giubbino di uno dei soccorritori, quindi è stato effettuato il recupero in sicurezza per affidarlo al personale del 118.