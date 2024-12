Rapina al bancomat a Ca’ Ossi. Gli toglie il portafoglio di mano e scappa con duemila euro

Attimi di paura venerdì sera in viale dell’Appennino per un uomo rapinato mentre prelevava denaro in un bancomat. L’aggredito, un operaio pakistano che stava effettuando un ritiro di contanti dallo sportello della filiale di Intesa San Paolo nell’area commerciale vicino al Bar Iride, era appena uscito dal vano dell’Atm protetto dalla porta automatica quando gli si è fatto incontro una persona, che ha definito un giovane straniero senza però riuscire a capire di dove potesse essere, alto e magro ma soprattutto col passamontagna calato sulla faccia.

Il bandito gli ha strappato di mano il portafoglio in cui aveva appena riposto i soldi e ne è nata una breve colluttazione, in cui comunque nessuno dei due è rimasto ferito. Lo scippo comunque è così divenuto a tutti gli effetti una rapina, col malvivente che si è dileguato e l’uomo aggredito che ha chiamato il 112. Sul posto si sono portati i carabinieri, che hanno aperto le indagini, nelle quali potrebbero essere importanti le immagini delle telecamere. Nel portafoglio del rapinato c’erano a quanto pare circa duemila euro (prelevava infatti con due carte bancomat diverse) oltre ai documenti.