Rapinarono un fornaio a Fano, arrestati: uno dei due tradito dal look

Fano, 21 settembre 2023 - Sono stati arrestati nella notte tra sabato e domenica i due rapinatori del Forno Ambrosini del 31 luglio scorso. Si tratta di Fiorelo Dosi, diciottenne, ed Emilian Celpica, 33enne, entrambi albanesi, il primo conosciuto dal fornaio rapinato. I carabinieri della Stazione di Fano e del Norm hanno così stretto le manette ai polsi ai responsabili dell’assalto al fornaio, dando esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Pesaro che li ritiene responsabili della rapina avvenuta in via Repubblica a Fano la notte del 31 luglio scorso. Era stato proprio il 60enne Marco Ambrosini a raccontare, al Carlino, i fatti di quella notte.

Erano circa le 3 del mattino quando, per una manciata di interminabili minuti, Ambrosini è rimasto nelle mani di una coppia di giovani violenti, con i quali però, poco prima, si era messo a parlare tranquillamente. Poi, mentre era rientrato per bere qualcosa, il più grosso dei due, Emilian Celpica, lo ha preso per le spalle e lo ha sbattuto contro il frigo, pretendendo che gli consegnasse 1500 euro. Poi gli ha infilato le mani in tasca arraffando i 540 euro che Ambrosini aveva nei pantaloni.

“Uno lo conoscevo già - aveva raccontato Ambrosini -, è un giovane albanese che abita vicino al mio negozio. Era già venuto a rubare da me. Si è presentato con quell’altro, un bestione alto quasi due metri. Io sono piccolo, mi butti giù con un soffio. Ho avuto davvero paura". Erano entrambi a volto scoperto e sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza del negozio.

Per il 18enne non era la prima volta. "Ho sei video con lui, ancora minorenne, che ruba dalla mia cassa approfittando di un attimo di distrazione - prosegue Ambrosini -. Dopo le denunce la madre era venuta a restituirmi 700 euro. E così le avevo ritirate”. Ma Ambrosini, quella notte, non chiamò subito i carabinieri. Prima andò a parlare col padre del 18enne con l’intenzione evidentemente di riavere i soldi rapinati senza presentare denuncia. Ma così non è stato. E allora, al mattino, il fornaio si è presentato dai carabinieri con i video della rapina.

L’identificazione del 18enne è stata immediata, ma il complice 33enne albanese non è stato facile rintracciarlo perché residente fuori regione (in provincia di Cremona). Poche ore dopo la rapina, i carabinieri avevano controllato un’auto con a bordo i due giovani, di cui era rimasto impresso il bizzarro abbigliamento ma non essendoci la denuncia non erano stati fermati. Il 33enne è stato individuato successivamente nell’abitazione di un amico fanese dove era ospite. In una stanza sono stati trovati gli indumenti usati per la rapina. Ora il 18enne e il 33enne sono in cella e rispondono di concorso in rapina aggravata.