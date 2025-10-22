L'autobus dei sogni
CronacaFano, rapinatore seriale arrestato nell’operazione ‘Alto Impatto’
22 ott 2025
ANTONELLA MARCHIONNI
Cronaca
Fano, rapinatore seriale arrestato nell’operazione ‘Alto Impatto’

Sette episodi contestati tra scippi e rapine a donne anziane, furti sul lungomare e nei centri commerciali: maxi operazione della polizia con 137 persone controllate, due arresti, una denuncia e droga sequestrata

Auto della polizia impegnata nei servizi di prevenzione a Fano: l’operazione ‘Alto Impatto’

Per approfondire:

Fano, 22 ottobre 2025 – È finito in cella un campano residente a Fano ritenuto responsabile di una raffica di rapine e scippi ai danni di anziane. L’uomo, già noto per problemi di droga, è stato arrestato dalla polizia nell’ambito dell’operazione straordinaria 'Alto Impatto'. A suo carico, secondo le indagini dell’Anticrimine, sette episodi tra scippi e furti in centro, sul lungomare e nei centri commerciali.

Tra i casi più gravi, la rapina a un’anziana a Fano 2: il malvivente l’ha aggredita mentre stava uscendo con l’auto dal parcheggio, strappandole la borsa dopo violenti strattoni. La donna era rimasta ferita. Le telecamere di videosorveglianza, analizzate con la polizia locale, hanno chiuso il cerchio. Il gip di Pesaro ha disposto la custodia cautelare in carcere per rapina aggravata, lesioni e furti.

Nel corso degli stessi controlli è stato arrestato anche un uomo di origine calabrese, colpito da un ordine di carcerazione della procura generale di Reggio Calabria: deve scontare oltre sei anni per reati legati alla criminalità organizzata. Bilancio complessivo: 137 persone identificate, due arresti, una denuncia e dosi di droga sequestrate nei parchi di Bellocchi. A San Lazzaro, invece, un uomo è stato denunciato per aver violato un divieto di accesso a un locale pubblico. L’operazione ha coinvolto agenti del commissariato di Fano, con l’ausilio del reparto prevenzione crimine di Perugia, di una unità cinofila e della polizia locale di Fano e conferma la linea dura contro rapine, furti e spaccio nelle zone più sensibili della città.  

