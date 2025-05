Rapinatori al Lido. Arrivano le condanne

Si erano avvicinati a un cameriere che usciva da un locale del lido e gli avevano sottratto il portafoglio con 25 euro. Sono entrambi finiti nei guai per rapina pluriaggravata rischiando fino a 5 anni di carcere. La loro posizione, però, ieri mattina si è alleggerita e sono stati condannati a una pena più lieve. E’ di 2 anni e 4 mesi la condanna stabilita ieri mattina dal giudice del tribunale di Pesaro per due 20enni di origine nordafricana difesi dall’avvocato Salvatore Asole e dall’avvocato Luca Piscaglia che, nell’agosto di due anni fa, avevano preso il portafoglio a un cameriere di 19 anni in servizio al lido di Fano.

I due erano stati denunciati e subito identificati dai carabinieri del Norm di Fano che successivamente avevano dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare emessa dal gip di Pesaro. Erano circa le 2 di notte quando il 19enne fanese, che si stava dirigendo verso la sua auto, si era sentito chiamare insistentemente da un coetaneo, poi affiancato da un secondo, che gli intimava di tirare fuori il portafogli. Secondo la ricostruzione dell’accusa uno di loro si sarebbe poi infilato una mano in tasca dicendogli che, in caso di mancata consegna, avrebbe tirato fuori la lama. La vittima, però, aveva riferito di non aver visto direttamente il coltello. Nel corso di una successiva perquisizione nell’abitazione di uno dei due era stato sequestrato un coltello da cucina che però non è stato dimostrato essere "l’arma incriminata". "Valuteremo l’appello – commenta l’avvocato Salvatore Asole – per cercare di dimostrare la possibile derubricazione del reato da rapina a furto con destrezza".

Antonella Marchionni