Alessandro Caporaletti
Marche, l’ultimo confronto
Fano
CronacaRapine in serie, coppia fanese in carcere
27 set 2025
ANTONELLA MARCHIONNI
Cronaca
Rapine in serie, coppia fanese in carcere

Nel mirino un alimentari lungo la Nazionale Adriatica Sud e poi un campeggio a Metaurilia. Le indagini e poi l’ordinanza del gip

Sinergia tra agenti della questura e carabinieri che hanno bloccato le rapine in serie

Sinergia tra agenti della questura e carabinieri che hanno bloccato le rapine in serie

Facevano rapine in coppia, ma Bonnie & Clyde in salsa fanese sono finiti in carcere grazie a un’operazione congiunta di questura, carabinieri e polizia locale. Le manette sono scattate a seguito di un’ordinanza di custodia emessa dal gip del tribunale di Pesaro. Erano armati fino ai denti, o almeno così volevano far credere: una pistola verosimilmente finta, senza tappo rosso, sventolata in faccia a chiunque si trovasse sulla loro strada. Si tratta di due fanesi, 35 anni, lui e lei, con precedenti legati alle sostanze stupefacenti. Senza fissa dimora, vivevano di espedienti.

Il primo colpo lo hanno messo a segno all’inizio del mese di settembre in un piccolo alimentari lungo la Nazionale Adriatica sud. Era quasi buio, orario di chiusura. Dentro, solo donne: qualche cliente e la titolare, un’anziana che si è vista puntare contro la pistola. La rapina l’ha compiuta la 35enne, incappucciata e mascherata. Bottino: circa 100 euro, ovvero l’incasso di una giornata di lavoro. Una scena rapida e spietata, che ha lasciato nello spavento chi si trovava lì, più che nelle casse del negozio. Pochi giorni dopo, stesso copione e più o meno stesso orario, ma diversa cornice: un campeggio a Metaurilia, poco oltre il ponte Metauro, più a sud rispetto all’alimentari in cui avevano già fatto irruzione. Questa volta la coppia si stava "specializzando" nelle macchinette dei giochi per bambini: volevano scassinare i distributori per racimolare monete, poco più di 200 euro. A sorprenderli era stato il custode, che si è visto minacciare dall’uomo armato.

Le indagini sono partite subito: Commissariato di Fano, Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Fano e anche la polizia locale hanno lavorato in sinergia. Video delle telecamere, riscontri incrociati, pedinamenti e segnalazioni. Nel giro di poche settimane il cerchio si è chiuso: la Procura di Pesaro ha raccolto gli elementi e chiesto le misure cautelari. Giovedì, l’ordinanza del gip è stata eseguita: per i due rapinatori in erba si sono aperte le porte del carcere. Le forze dell’ordine parlano di un lavoro rapido ed efficace, una sorta di partita a scacchi in cui il tandem criminale non è andato oltre le prime mosse. Eppure, resta la sensazione di una città che, in pochi giorni, ha visto riemergere vecchi fantasmi: droga, espedienti e violenza improvvisata. La pistola era forse finta, ma la paura negli occhi delle vittime, quella sì, era più vera che mai.

© Riproduzione riservata

