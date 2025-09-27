Rapine in serie, coppia fanese in carcere

Facevano rapine in coppia, ma Bonnie & Clyde in salsa fanese sono finiti in carcere grazie a un’operazione congiunta di questura, carabinieri e polizia locale. Le manette sono scattate a seguito di un’ordinanza di custodia emessa dal gip del tribunale di Pesaro. Erano armati fino ai denti, o almeno così volevano far credere: una pistola verosimilmente finta, senza tappo rosso, sventolata in faccia a chiunque si trovasse sulla loro strada. Si tratta di due fanesi, 35 anni, lui e lei, con precedenti legati alle sostanze stupefacenti. Senza fissa dimora, vivevano di espedienti.

Il primo colpo lo hanno messo a segno all’inizio del mese di settembre in un piccolo alimentari lungo la Nazionale Adriatica sud. Era quasi buio, orario di chiusura. Dentro, solo donne: qualche cliente e la titolare, un’anziana che si è vista puntare contro la pistola. La rapina l’ha compiuta la 35enne, incappucciata e mascherata. Bottino: circa 100 euro, ovvero l’incasso di una giornata di lavoro. Una scena rapida e spietata, che ha lasciato nello spavento chi si trovava lì, più che nelle casse del negozio. Pochi giorni dopo, stesso copione e più o meno stesso orario, ma diversa cornice: un campeggio a Metaurilia, poco oltre il ponte Metauro, più a sud rispetto all’alimentari in cui avevano già fatto irruzione. Questa volta la coppia si stava "specializzando" nelle macchinette dei giochi per bambini: volevano scassinare i distributori per racimolare monete, poco più di 200 euro. A sorprenderli era stato il custode, che si è visto minacciare dall’uomo armato.

Le indagini sono partite subito: Commissariato di Fano, Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Fano e anche la polizia locale hanno lavorato in sinergia. Video delle telecamere, riscontri incrociati, pedinamenti e segnalazioni. Nel giro di poche settimane il cerchio si è chiuso: la Procura di Pesaro ha raccolto gli elementi e chiesto le misure cautelari. Giovedì, l’ordinanza del gip è stata eseguita: per i due rapinatori in erba si sono aperte le porte del carcere. Le forze dell’ordine parlano di un lavoro rapido ed efficace, una sorta di partita a scacchi in cui il tandem criminale non è andato oltre le prime mosse. Eppure, resta la sensazione di una città che, in pochi giorni, ha visto riemergere vecchi fantasmi: droga, espedienti e violenza improvvisata. La pistola era forse finta, ma la paura negli occhi delle vittime, quella sì, era più vera che mai.