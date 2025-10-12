Rastrelli e passione: ’Anicò’ trasforma i Passeggi

Il Comune affida all’associazione "Anicò", nata per iniziativa di un gruppo di trentenni, la manutenzione del parco dei Passeggi (raccolta delle foglie, potature e pulizia). Da sabato mattina il gruppo formato da una ventina di giovani – la maggior parte di loro lavora, alcuni studiano – si sta prendendo cura del parco cittadino, un impegno che durerà per almeno tre anni. Rastrelli e soffiatori per le foglie sono gli strumenti indispensabili per assicurare pulizia e decoro al parco dei Passeggi. La scarsità di risorse (il Comune mette a disposizione 6mila euro a rimborso delle spese sostenute) non ha ancora permesso all’associazione "Anicò" di acquistare il trattorino per la raccolta delle foglie che ieri mattina è stato prestato dall’associazione Rosciano Insieme. "Ringraziamo Mario Vagnini che ci ha aiutato, – fa presente il presidente di Anicò Gianluca Vitali – il trattorino ci ha evitato tantissimo lavoro".

L’obiettivo di Anicò è di avere un mezzo proprio (il costo varia dai 5 ai 15 mila euro) e per questo l’associazione chiede il sostegno di chiunque li voglia aiutare, tramite sponsorizzazioni, donazioni o altre forme di contributo. Tanti i complimenti che ieri mattina i giovani hanno ricevuto dai frequentatori dei Passeggi: hanno lavorato dalle 9 alle 13, poi il pranzo insieme nel parco. Ad Aset il compito di recuperare le foglie accumulate vicino ad uno degli accessi. A raccogliere la voglia di fare del gruppo di trentenni è stato l’assessore Alessio Curzi che ha individuato nei Passeggi l’area da affidare alla loro cura, "E’ un progetto importante – afferma – è una vittoria vedere i giovani impegnati a favore della città, speriamo che presto si possano occupare anche di altre aree verdi". Il sindaco Luca Serfilippi ha annunciato la prossima realizzazione del "progetto di riqualificazione dei Passeggi con la creazione di diverse aree giochi e la riapertura dell’ingresso su via Palazzi".

Anna Marchetti