Referendum, oltre 48mila i fanesi al voto

Sono 48.005 i cittadini fanesi chiamati a esprimersi sui cinque referendum abrogativi in programma domenica 8 e lunedì 9 giugno: i temi spaziano dal lavoro alla cittadinanza, toccando aspetti delicati della normativa vigente, come i contratti a termine, la sicurezza nei subappalti e l’accesso alla cittadinanza italiana per i residenti stranieri. Si vota in 68 sezioni distribuite in città: i seggi saranno aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Si potrà votare "Sì" per abrogare le norme proposte oppure "No" per mantenerle. Ogni elettore riceverà una scheda per ciascun quesito. A Fano gli elettori sono 23.107 uomini e 24.898 donne. Le più giovani al voto sono due gemelle di San Lazzaro che compiranno i 18 anni proprio domenica: votano nella sezione 63. La più anziana invece è una donna di Roncosambaccio, nata il 23 agosto 1920, quasi 105 anni: voterà nella sezione 26. Per votare è necessario presentarsi con la tessera elettorale e un documento d’identità valido: chi avesse smarrito la tessera o esaurito gli spazi può rivolgersi all’Ufficio Elettorale di via San Francesco d’Assisi, che resterà aperto per tutta la durata delle operazioni di voto. Inoltre, il Comune ha attivato un servizio gratuito di trasporto ai seggi per le persone con disabilità o difficoltà motorie.

Tiziana Petrelli