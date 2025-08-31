Regini in campo con FI: "Vicina al territorio"

"Le Marche vicine davvero", è lo slogan coniato dalla candidata al consiglio regionale Emanuela Regini. Una frase che interpreta al meglio il suo modo di concepire la politica, "che deve essere al servizio del territorio e impegnarsi per favorire lo sviluppo di strutture e servizi e assicurare a tutti noi, soprattutto alle nuove generazioni, una qualità della vita sempre migliore".

Emanuela Regini, da sempre impegnata in ambito sociale, nell’associazionismo e nel volontariato, è da ottobre 2021 la presidente del consiglio comunale di Colli al Metauro (prima esperienza in ambito politico e amministrativo) e ora ha accettato la proposta di Forza Italia di correre nelle sue fila per l’Assemblea legislativa delle Marche. Tanta gente ha partecipato ieri mattina alla presentazione della sua candidatura tenutasi al Bar Pasticceria Pandora di Villanova di Colli al Metauro. Al suo fianco l’assessore regionale uscente e candidato Stefano Aguzzi, la segretaria provinciale di Fi Elisabetta Foschi, il segretario di partito di Fano Fabio Cicoli e il componente del direttivo fanese Massimiliano Bruscia. Presenti anche il sindaco di Colli al Metauro Pietro Briganti e molti assessori e consiglieri comunali. Affacciatasi alla politica solo quattro anni fa, Regini è moglie, mamma di due ragazze e una libera professionista, che ha fatto della sua passione per la fotografia il proprio lavoro. Ieri, emozionandosi a più riprese e mostrando tutta la sua sensibilità, ha tenuto a precisare che la "la passione per la politica gli è nata "dal desiderio di comprendere più da vicino la realtà della pubblica amministrazione. Sostengo Francesco Acquaroli – ha aggiunto – perché in questi cinque anni è stato una presenza concreta, seria e con un ‘fare’ determinato e costante. Sensazioni che nei decenni precedenti non si erano mai percepite". E a proposito del quinquennio a ‘firma’ Acquaroli, Stefano Aguzzi ha aggiunto: "Sono stati 5 anni di buon governo", dopodiché ha illustrato alcuni dei risultati raggiunti, tra i quali "l’incremento da 10 a 150 delle borse di specializzazione medica per sopperire alla mancanza dei dottori".

Elisabetta Foschi, da parte sua, ha messo in evidenza l’importanza dell’appuntamento con le urne del 28 e 29 settembre e del fatto di avere una candidata sul territorio di Colli al Metauro come Emanuela Regini, "capace di ascoltare e di farsi interprete delle esigenze dei cittadini".

Sandro Franceschetti