Reperti antichi in piazza Costa?: "Non dimentichiamo chi lavora"

L’entusiasmo per la scoperta di antiche mura emerse dagli scavi archeologici in corso in piazza Costa, che potrebbero fornire indizi importanti per sciogliere l’eterno rebus sulla collocazione della Basilica di Vitruvio, non deve far dimenticare le esigenze degli operatori commerciali, a difesa dei quali si erge Barbara Marcolini, presidente di Confcommercio Fano. "Chi ci lavora va tutelato", esordisce. Per poi argomentare: "Giusto fare tutte le valutazioni del caso ma non dimentichiamoci di chi in quella piazza gestisce le sue attività e risente della situazione che si è creata". Una situazione scaturita dai lavori di riqualificazione di piazza Andrea Costa che, ripartiti da alcuni giorni, hanno subito svelato, a pochi centimetri di profondità, dei significativi resti archeologici su cui ora gli studiosi dovranno ipotizzare la datazione storica.

"Si è subito riaperto il dibattito ma a dare le indicazioni sul da farsi ed eventualmente come procedere all’amministrazione comunale deve essere la Soprintendenza – sottolinea Marcolini –. Intanto il cantiere proceda veloce. In quella piazza ci sono molte attività che ormai da oltre due anni subiscono disagi. Se sono comprensibili gli interessi culturali e storici, al contempo è assolutamente necessario tenere in grande considerazione quelli di chi in quella piazza lavora, dai commercianti in sede fissa agli ambulanti. In questi giorni, come nei mesi scorsi, in tanti mi hanno evidenziato le loro preoccupazioni, c’è chi ha avuto un importante diminuzione di fatturato e chi, giustamente, con il Natale alle porte, teme che gli affari non saranno quelli auspicati. E tutto ciò in un periodo economico che non è dei migliori. Insomma, non si perda tempo, c’è in ballo il futuro di tante famiglie".

Marcolini è d’accordo con quanto dichiarato dall’assessore ai Lavori pubblici Gianluca Ilari: "Giusto fare tutte le valutazioni del caso e rispettare quanto indicherà la Soprintendenza, ma è indispensabile – ribadisce – ben ricordare che piazza Costa è un importante cuore commerciale che incide sulla vita lavorativa di tantissimi operatori".