Restyling per tre lavatoi storici e un mattatoio

Sono iniziati i lavori di ristrutturazione di tre lavatoi storici presenti nel territorio di Colli al Metauro: quelli di Pozzuolo, Saltara e Serrungarina, ai quali si aggiunge l’edificio dell’ex mattatoio di Serrungarina. Un intervento reso possibile grazie all’aggiudicazione da parte del Comune di Colli di un contributo relativo a un bando pubblico finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. L’obiettivo è incentivare il recupero dei beni culturali e del patrimonio artistico/paesaggistico del territorio di riferimento del Gal (il Gruppo di Azione Locale) ‘Flaminia Cesano’. L’importo complessivo degli interventi ammonta a circa 267.500 euro, di cui 139.035 finanziati dal Gal. "Nel nostro comune – evidenza il sindaco Pietro Briganti - sono stati individuati quattro immobili da recuperare (3 lavatoi e un ex mattatoio), con lo scopo di identificare, lungo questi percorsi tematici, dei punti storici che raccontino il territorio. In particolare, il recupero dell’ex mattatoio di Serrungarina ha il fine di poterlo utilizzare come piccola biblioteca tematica e per progetti legati alla manualità e già da tempo sono state attivate sinergie con diversi artigiani e artisti. Tale struttura, diventerà un punto di riferimento sul territorio per la valorizzazione della tradizione artigianale legata alla manualità e agli antichi mestieri. Invece, il recupero dei tre lavatoi di Pozzuolo, Saltara e Serrungarina, oltre che a rappresentare il ripristino di tre punti storici del comune, costituirà il corollario alle attività laboratoriali di cui sopra in quanto, questi spazi, potrebbero essere utilizzati proprio per l’esposizione temporanea delle opere realizzate.

s.fr.