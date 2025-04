Riaprirà ai visitatori il 25 aprile il museo storico ambientale

Riaprirà ai visitatori il 25 aprile alle 11,30, con la simultanea inaugurazione della mostra fotografica ‘CorpoMente’ firmata Leonardo Nobili e Florindo Lilli, il MuSA, Museo Storico Ambientale di San Giorgio di Terre Roveresche. Dopo un periodo di chiusura il sito è nuovamente fruibile e a gestirlo sarà Confcommercio Marche Nord, che ha partecipato alla manifestazione d’interesse indetta dal Comune e ha poi stipulato con lo stesso la convenzione del servizio mediante il Mepa. L’affidamento è per un periodo triennale. Il Museo, che nelle ultime settimane è stato oggetto anche di importanti lavori da parte della giunta Sebastianelli, sarà aperto tutti i venerdì dalle 15 alle 19,30; i sabati dalle 9 alle 12,30; e le domeniche dalle 15 alle 19. E, in più, è prevista la fruibilità per gruppi su prenotazione. Al suo interno sezioni realizzate per spiegare ed esaltare lo stretto legame tra le attività tradizionali e l’ambiente locale, con le sue componenti faunistiche e floristiche. Ecco, allora, gli spazi dedicati alla bachicoltura e all’apicoltura, due attività storicamente preminenti a San Giorgio; e un altro che presenta una vasta collezione tassidermica donata da Vittorio Branchini. E nella sala dedicata alle mostre ci sarà dal 25 aprile al 25 maggio la rassegna ‘CorpoMente’.

s. fr.