Riattivato il Dispensario farmaceutico a Torrette. Aset conferma il servizio per residenti e turisti

Per l’estate 2025 Aset Spa ha confermato il Dispensario farmaceutico stagionale di Torrette di Fano, con l’obiettivo di garantire continuità del servizio farmaceutico pubblico ai residenti, ai turisti e ai visitatori della località balneare. Il presidio è operativo da domenica scorsa, primo giugno, e rimarrà attivo fino a sabato 6 settembre, nella consueta sede di via Boscomarina 20. Il dispensario è coordinato dalla farmacia comunale di Marotta di Mondolfo, con il supporto dei farmacisti Aset. Gli orari di apertura prevedono la fascia 8,30-12,30 per i lunedì; quelle dalle 8,30 alle 12,30 e a dalle 16 alle 19,30 dal martedì al sabato; e dalle 8,30 alle 13 la domenica. In totale, il sevizio garantirà 46 ore di apertura settimanali. Durante le fasce orarie di chiusura del dispensario, il servizio sarà comunque garantito dalla farmacia comunale di Marotta di Mondolfo di via Ferrari". www.asetservizi.it.

s.fr.