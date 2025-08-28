Ricci all’ex ospedale. "Liste d’attesa aumentate"

MONDOLFO

Matteo Ricci ha scelto la scalinata d’ingresso dell’ex ospedale ‘Bartolini’ per dare appuntamento alla stampa a Mondolfo insieme al presidente nazionale Pd Stefano Bonaccini.

‘Scortati’ dai candidati al consiglio regionale Luisa Cecarini, Micaela Vitri, Alessia Morani, Renato Claudio Minardi e Federico Mascarucci, l’aspirante governatore e Bonaccini (che ha guidato l’Emilia Romagna dal dicembre 2014 al luglio 2024) hanno puntato sul tema sanità: "Negli ultimi 5 anni sono aumentate le liste d’attesa e la mobilità passiva, tanto che quest’anno pagheremo 160milioni di euro per le cure dei marchigiani che non trovando risposta nel territorio sono andati in Emilia Romagna e Lombardia – ha detto Ricci -. E il dato più drammatico è che un marchigiano su dieci non si cura più. Centosessantamila persone che non trovando risposta nel pubblico e non avendo i soldi per rivolgersi al privato rinviano visite e esami strumentali".

"La sanità pubblica - ha proseguito Bonaccini – sta diventando uno dei temi di preoccupazione centrale per gli italiani -. Abbiamo un problema serio legato all’idea nella quale avanza un modello in cui saranno il conto corrente bancario o l’assicurazione privata in tasca che giocheranno un ruolo fondamentale per potersi curare o meno. La sanità pubblica nelle Marche è peggiorata e quello che colpisce di più è il silenzio clamoroso di Acquaroli, che non ha mai denunciato la riduzione dei fondi, la mancanza di personale, a partire dagli infermieri e dai medici e, quindi, alla fine, i è accodato a un governo nazionale che mai come in questi anni ha ridotto il contributo per la sanità rapportato al Pil e al costo della vita, che oggi ci vede fanalino di coda in Europa".

A introdurre gli interventi di Ricci e Bonaccini è stata la candidata all’Assemblea legislativa delle Marche Luisa Cecarini, consigliera comunale di minoranza a Mondolfo, che ha messo in evidenza quelle che a suo giudizio sono le criticità riguardanti la struttura sanitaria ospitata nell’ex ospedale ‘Bartolini’: "Non sappiamo ancora se sia una Casa della Salute o una Casa della Comunità. Quello che è certo è che per la sua ristrutturazione con fondi Pnrr è stato utilizzato solo il 31% della spesa e che mancano ancora servizi essenziali come l’infermiere di comunità, il punto vaccini e quello prelievi".

Nel pomeriggio la delegazione dem guidata da Ricci e Bonacini ha visitato diverse aziende del territorio e poi ha tenuto un incontro politico a Calcinelli.