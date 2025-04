Riconosciuto, inseguito e reso. Carabiniere recupera furgone rubato

di Sandro FranceschettiCarabiniere fuori servizio riconosce un furgone rubato e si mette all’inseguimento, recuperando il maltolto. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di domenica. Grazie a due carabinieri in forza alla stazione di Marotta, nell’occasione entrambi fuori servizio, sono stati recuperati un furgone e attrezzi da lavoro rubati pochi giorni fa in un cantiere edile della cittadina balneare cesanense ed è stato fermato e denunciato l’uomo a spasso con il mezzo.

Un militare di Marotta, libero dal servizio, mentre si stava dirigendo in auto verso Ancona, ha notato sulla Statale 16, all’altezza di Marzocca (comune di Senigallia) un furgone bianco Fiat Scudo che sembrava riconducibile ad uno rubato in un cantiere marottese il mercoledì precedente. Immediata, la chiamata a un collega, anche lui fuori lavoro, che gli ha confermato che si trattava proprio del veicolo rubato 4 giorni prima a un artigiano edile.

Così il carabiniere in macchina, benché non in servizio, si è subito posto all’inseguimento del mezzo, usando molta discrezione per non essere scoperto e allertando nel contempo oltre ai colleghi di Marotta quelli dell’aliquota radiomobile di Senigallia. L’uomo a bordo dello Scudo è stato quindi fermato dai carabinieri nel comune di Montemarciano. Da una primissima ispezione sulla persona sono stati trovati nella disponibilità dell’interessato tre coltelli a serramanico, il cui porto è proibito. Subito dopo i militari hanno esteso la perquisizione all’abitazione, rinvenendo diversi attrezzi da lavoro per l’edilizia rubati sempre lo scorso 9 aprile nello stesso cantiere di Marotta.

Sia il mezzo che la refurtiva recuperata sono stati restituiti al legittimo proprietario. Dopodiché, al termine delle formalità di rito, l’autista del furgone rubato è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria. Nei confronti dei due militari che, purché fuori servizio, si sono impegnati per consentire il buon esito dell’operazione, va senz’altro espressa la massima gratitudine, perché è l’ulteriore testimonianza che i rappresentanti delle forze dell’ordine hanno sempre a cuore la loro ‘missione’. Certo, se potessero avvalersi di organici al completo, il loro contributo sarebbe ancora maggiore.