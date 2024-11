Riecheggiano le notti della barbarie nella nascita della nostra civiltà

L’impatto, fin dal primo bagliore in scena, è ipnotico. Il senso d’inquietudine innerva la narrazione coreografica ogni qualvolta i ballerini sfregano quelle lame del tutto simili a pugnali, liberi di muoversi tra corpi, possenti, ma pur sempre feribili.

Lo spettacolo di cui raccontiamo è “Les nuits barbares, ou les premiers matins du monde“ de la Compagnie Hervé Koubi, accolta da Amat e dalla Fondazione Teatro della Fortuna, per tre serate a Fano. Dall’oscurità emerge un gruppo di uomini, dal petto nudo e il capo coperto da un elmo tempestato di specchi smerigliati: le luci si infrangono e alchemicamente irrompe in platea un riverbero mobile che richiama le onde del mare. "Eccolo il Mediterraneo" dice la signora, in prima fila che sa tutto, ma proprio tutto, dello spettacolo che avverrà di lì a poco e, senza pietà lo racconta all’amica di fianco: "I danzatori fanno vorticare le loro gonne come dervisci – anticipa, mentre noi origliamo – brandendo lame e coltelli al suono della musica sacra di Mozart e Fauré è mescolata con melodie tradizionali algerine, dialogando con il patrimonio musicale e spirituale dell’occidente. La loro sensualità virile – continua implacabile, come un libro stampato – e la loro energia mozzafiato evocano un’umanità intera di barbari: Persiani, Celti, Greci, Vandali e Babilonesi, quasi delle apparizioni da tempi remoti e oscuri, che hanno influenzato quel grande crocevia di culture che è il Mediterraneo".

La signora ha ragione. Di lì a poco lo spettacolo non tradirà le aspettative. In sala c’è anche il direttore di Amat, Gilberto Santini: "E’ vero. Lo spettacolo è di una bellezza commovente, disarmante – dice –. Con oggi festeggiamo tre giorni di sold out al Teatro della Fortuna. Ho incontrato un gruppo di ragazze che tornava per la terza volta. Hanno comprato per tre sere i biglietti". Le lame in un primo momento sono sul casco gioiello: quando espulse vengono sfregate, un brivido insinua lo spettatore. "L’idea è che in un attimo l’uomo può decidere di combattere contro il fratello; può decidere di fare male" dice Santini che prefigura un momento in cui alcuni porteranno sulle spalle gli altri, fuori dalla scena, esito di uno scontro mortale. Le notti barbare appunto. Ma l’anima dello spettacolo sono certamente i venti danzatori, definiti dal regista Koubi i “suoi fratelli ritrovati“. L’opera disegna, in un atto unico, "la paura ancestrale dello straniero – come scrive la critica – dell’altro da sé, per rivelare infine la raffinatezza delle culture “barbare“, ma non fa solo questo".

Koubi, in persona al pubblico fanese ha confessato il suo legame biografico con Le nuits barbares: "Il mio nome Hervé ha origine celtica, Koubi è arabo. Mia mamma è musulmana, mio padre ebreo. Nel nord Africa durante secoli e secoli gli ebrei e i musulmani e i cristiani hanno vissuto insieme in pace. Quindi vorrei presentarvi non tanto i miei ballerini, di tante nazionalità diverse, quanto i miei fratelli ritrovati. Sapete sono intimamente convinto che poco importa da dove uno provenga. Tutti condividiamo un’appartenenza ben più antica delle nazioni. La Storia si ripete, ma siamo noi che possiamo decidere di cambiarla".