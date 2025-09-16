Rientro in classe dopo tre anni di lavori e un’aula speciale per Mattia Luconi

di Sandro FranceschettiLa prima campanella, ieri mattina, per gli alunni della scuola ‘elementare’ di San Lorenzo in Campo è coincisa con un appuntamento altrettanto importante: il ritorno nel plesso di viale Regina Margherita, la sede storica della primaria, che a tre anni dall’inizio degli ingenti lavori di adeguamento sismico, messa in sicurezza, efficientamento energetico e ristrutturazione, è ora di nuovo fruibile e ha una veste molto più accogliente ed è, soprattutto, sicura. Un aspetto, quest’ultimo, di grandissima rilevanza.

Dal settembre 2022 al giugno di quest’anno i bambini hanno frequentato le lezioni negli spazi dell’ex istituto superiore Volta, in via Pietro Nenni, a fianco delle ‘medie’. Si tratta di circa 120 alunni, ai quali vanno naturalmente aggiunti gli insegnanti e i membri del personale. Per eseguire i lavori è stato necessario un investimento di un milione e 650mila euro, interamente finanziato attraverso il Pnrr. "Opere strategiche – ha scritto il sindaco Davide Dellonti, che ieri è andato a porgere il suo augurio di buon anno scolastico a tutti i bambini, i docenti e i collaboratori – che consentono oggi la chiusura di un percorso iniziato da diversi anni: tutti i plessi scolastici di San Lorenzo in Campo sono adeguati sismicamente e ottemperano alle normative antincendio. Anni di lavoro per trovare i fondi da bandi regionali e ministeriali, progetti, fatica e problematiche, ma adesso ci siamo, abbiamo concluso un iter straordinario per restituire alle giovani generazioni ambienti sicuri, salubri e belli esteticamente".

Tra le caratteristiche da evidenziare del plesso riqualificato occorre citare gli impianti di illuminazione a led, il riscaldamento a pavimento, la ventilazione meccanica nelle aule, tre nuovi laboratori didattici, arredi completamente rinnovati, una palestra nel salone e aula multisensoriale per i bimbi che hanno necessità speciali. Quest’ultima dedicata a Mattia Luconi, il bambino laurentino ucciso a 8 anni dall’alluvione del 15 settembre 2022, quando la furia del torrente che si immette nel fiume Nevola l’ha strappato all’abbraccio della mamma Silvia trascinandolo via, tanto che il suo corpicino venne rinvenuto 8 giorno più tardi a ben 13 chilometri di distanza. L’inaugurazione ufficiale della rinnovata scuola si terrà a ottobre, per rispetto delle norme sul silenzio elettorale in vista delle consultazioni per le regionali del 28 e 29 settembre.