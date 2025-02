Riflettori su nucleare e transizione

Il festival del giornalismo d’inchiesta ‘Macchie e Inchiostri’ si occupa di energia nucleare e transizione energetica. Domenica alle 16, nella Sala della Comunità di Calcinelli, si terrà l’incontro che avrà come titolo proprio ‘Energia nucleare e transizione energetica’. E’ il quinto appuntamento nel cartellone della settima edizione del festival ‘Macchie e Inchiostri’, promosso dall’omonima associazione presieduta dal direttore artistico Paolo Frigerio con la collaborazione del Comune di Colli al Metauro e il patrocinio della Provincia di Pesaro e Urbino.

Vi parteciperanno il dirigente di ricerca del Cnr, membro dell’Accademia Nazionale delle Scienze e direttore della rivista di scienza ‘Sapere’ Nicola Armaroli e il docente di Impianti Nucleari al Politecnico di Milano Marco Ricotti, presidente del Consorzio interuniversitario per la ricerca tecnologica nucleare e coordinatore del gruppo di lavoro sugli Smr (Small modular reactors) della Iaea a Vienna. Modererà l’incontro il giornalista Davide Re, esperto di scienza e tecnologia.

"Tra le varie soluzioni proposte, l’energia nucleare è quella che ha diviso maggiormente l’opinione pubblica – evidenzia una nota dei promotori -. Quando si parla di nucleare spesso è difficile capire esattamente quali siano i pro e i contro. C’è sempre qualcuno che ne parla come se fosse il male assoluto o, dalla parte opposta, chi lo osanna come unica salvezza. Due emeriti professori esperti di energia nucleare e di altre fonti energetiche si confronteranno su posizioni contrapposte in un dibattito che si preannuncia complesso ed intenso".

L’organizzatore e direttore artistico del festival Paolo Frigerio, puntualizza: "Dopo questa importante tappa, come sempre gratuita e alla quale invitiamo i cittadini a partecipare, il 23 febbraio ospiteremo al Museo del Balì, a partire dalle 17, la proiezione del documentario ‘Until the end of the world’, un viaggio ai confini del pianeta alla scoperta del settore alimentare che cresce più rapidamente al mondo: l’allevamento intensivo di pesci".