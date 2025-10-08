Rimpasto dopo le Regionali?: "Da Fd’I nessuna richiesta"

"Noi siamo sulla linea del sindaco Serfilippi di non confondere il piano delle elezioni amministrative con quello delle regionali". Il segretario di Fratelli d’Italia Davide Dini, dopo l’incontro del direttivo di lunedì sera, esprime la soddisfazione per la riconferma del presidente Francesco Acquaroli e per il successo di Fratelli d’Italia, ma non avanza richieste al sindaco di Fano per riequilibrare i rapporti di forza all’interno della giunta. "Se il vicesindaco Loretta Manocchi fosse andata in Regione – chiarisce – sarebbe stata l’occasione per ridiscutere della distribuzione delle deleghe, ma visto che non è successo non c’è motivo di interrompere il lavoro della giunta dopo solo un anno e mezzo. Se Fd’I dovesse rivendicare un assessore (come chiede una parte del partito ndr), sarebbe a danno di qualcun altro. Non credo che Serfilippi sia disposto a mettere mano alla giunta, né gli altri partiti a cedere un assessorato a noi. Non si possono chiedere cambiamenti ad ogni elezione. Se ci saranno nuovi incarichi se ne discuterà nel direttivo, ma non ora".

Dini inoltre sottolinea come Fd’I Fano sia cresciuta "rispetto alle Regionali del 2020 (+13,4%) e alle ultime amministrative (+9.6%). Siamo orgogliosi che tutti i candidati abbiano ottenuto ottimi risultati e ne siano stati eletti due: Francesco Baldelli e Nicola Barbieri". E su Manocchi: "Il suo consenso è quasi triplicato in città rispetto alle Amministrative 2024. Inoltre, ha raccolto preferenze su tutto il territorio provinciale, raggiungendo circa 3mila preferenze".

an. mar.