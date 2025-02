Rimpatriato il capetto delle gang. Ma prima sfascia ufficio in Questura

FANOdi Antonella MarchionniEra il generale in carica del suo piccolo esercito criminale che si dedicava a spaccio, furti, estorsioni, rapine e aggressioni, ma mercoledì ha lasciato Fano e l’Italia. Un 27enne tunisino è stato espulso dal territorio con accompagnamento alla frontiera aerea di Fiumicino. Mercoledì mattina gli agenti della polizia lo hanno scortato all’aeroporto e imbarcato su un volo diretto a Tunisi. Il giovane, volto noto alle forze dell’ordine, in quanto leader di un gruppo di nordafricani che ha seminato panico in città dedicandosi a reati di ogni genere, si è visto rigettare il proprio permesso di soggiorno perché giudicato "soggetto estremamente pericoloso – si legge in una nota della Questura - per l’ordine e la sicurezza pubblica".

Il colpo di coda prima di lasciare l’Italia l’ha dato negli Uffici della Questura dove "l’enfant terrible" ha distrutto un computer dell’ufficio immigrazione, appena poco prima di salire a bordo dell’aereo che lo avrebbe ricondotto in patria. "Il suo allontanamento dal territorio italiano – fa sapere la Questura -, si inserisce in un’attenta attività della polizia di stato volta ad impedire le azioni minacciose, violente e predatorie di queste bande di giovani nordafricani che, con metodi intimidatori e con l’uso di armi, aggrediscono le loro vittime, spesso giovanissime, incutendo un senso di insicurezza e sgomento nella cittadinanza".

E il 27enne tunisino è il quarto, questa settimana, che lascia il territorio. Altri tre giovani nordafricani, che avevano partecipato ad altri episodi di violenza in centro a Fano, sono stati individuati dalla questura e accompagnati ai centri per il rimpatrio di Gradisca di Isonzo e Trapani, da lì verranno imbarcati su voli charter. Uno dei tre, di origine egiziana, era stato denunciato per aver accoltellato un giovane tunisino (anche lui espulso lo scorso 19 febbraio e rimpatriato in Tunisia) in via Costa in centro a Fano ad aprile dell’anno scorso. Il fatto era avvenuto sotto gli occhi dei passanti, e l’oggetto della contesa era legato allo spaccio di droga. Alle attività di rimpatrio hanno partecipato anche i carabinieri.

E’ allarme, in città, per una serie di episodi violenti che hanno scatenato timore e apprensione in particolare nella zona mare e in centro storico. Uno degli ultimi fatti, avvenuto al lido di Fano, è costato un violento pugno in un occhio nei confronti di un 15enne. Sabato scorso, infatti, un gruppo di minorenni sono stati aggrediti da un gruppo che li aveva presi di mira mentre si erano fermati a chiacchierare al Lido. Venerdì, invece, si è consumato un attacco incendiario ai danni di un ombrellone all’esterno del ristorante Bella Napoli in piazza Fratelli Rosselli. L’uomo, un 35enne, è stato rintracciato dalla polizia e avrebbe anche spaccato il vetro di una auto parcheggiata nei pressi del ristorante.