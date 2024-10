Riparte il forno ’condiviso’. Accensione dopo 70 anni

Tra i ‘protagonisti’ della settimana di San Lorenzo in Campo capitale della cultura con Pesaro c’è anche lo storico ‘forno in comune’ della bella frazione di San Vito sul Cesano. Spento da 70 anni, verrà riacceso e tornerà in funzione domenica e, intanto, stasera sarà al centro di un interessante convegno che prenderà il via proprio a San Vito alle 19,30. Fino al 1953 era l’unico forno del paese, allora molto più popolato di oggi, e tutte le donne del borgo ci andavano a cuocere il pane. Di proprietà comunale, era gestito dalla signora Teresa, che si occupava di accenderlo ogni due o tre giorni; poi, l’apertura del primo negozio-forno lo mandò in pensione.

Adesso a farlo ‘rinascere’ ci ha pensato la vivace associazione ‘San Vito Giovani’ presieduta da Marilena Fossi, che (con il contributo del Comune) ne ha curato il restauro, ripristinandone il funzionamento e domenica, come detto, ci sarà l’accensione ufficiale e verrà utilizzato per cuocere del profumatissimo pane, fatto sia con farina di farro, specialità locale, che con grano tenero.

Il convegno odierno, organizzato da ‘San Vito Giovani’ insieme allo chef e docente Roberto Dormicchi, che farà anche il moderatore, avrà come relatori il produttore di farro biologico Gianluigi Luzi, il mastro fornaio Evangelista Torcellini, l’imprenditore Alessandro Fontana della ‘Fontana Forni’ e il ristoratore Massimo Biagiali de ‘Il Giardino’. A seguire i saluti del sindaco Davide Dellonti e una degustazione di prodotti del territorio. Domenica l’apertura dello storico forno (nel pomeriggio) sarà preceduta, dalle 10 alle 14,30 da un laboratorio sulla panificazione a cura di Dormicchi: prenotazioni al 335.1401262 e al 339.1917380.

