Ripartono i lavori alla Fontana della Fortuna

"Ripartiranno il 3 giugno i lavori della Fontana della Fortuna con una variante di progetto autorizzata dalla Soprintendenza in tempi rapidissimi". Lo hanno annunciato ieri il sindaco Luca Serfilippi e l’assessore ai Lavori pubblici, Gianluca Ilari, dopo uno stop durato un mese e mezzo. "Speriamo di chiudere il cantiere per fine giugno o al massimo la prima settimana di luglio. Un cantiere strategico – ha sottolineato il primo cittadino – che si è fermato per la valorizzazione dei ritrovamenti effettuati". Gli scavi, infatti, hanno fatto emergere l’antico selciato, in mattoni posati ‘a coltello’. "Una modalità – ha spiegato Ilari – utilizzata nell’800 e che, in accordo con la Soprintendenza, si è deciso di riproporre proprio com’era. I mattoni saranno di recupero e fatti tra Marche ed Emilia Romagna.

La vecchia pavimentazione che circonderà la fontana servirà a darle maggiore valore e a mette in risalto l’ulteriore gradino portato alla luce con gli scavi". E ancora Ilari: "Ci sono stati altri ritrovamenti legati alle condotte che partivano dalla fontana di piazza per portare l’acqua sia a palazzo Montevecchio sia in via Fanella".

L’assessore ai Lavori pubblici ha anche spiegato che "sarà ripristinata tutta la parte idraulica della Fontana della Fortuna con i getti d’acqua che scenderanno dall’alto e sarà rimessa a nuovo la parte elettrica per l’illuminazione".

