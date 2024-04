Rischia di sfumare l’acquisto di una casetta di Metaurilia. E adesso il tempo stringe

Rischia di sfumare l’acquisto di una delle casette fatte edificare da Mussolini a Metaurilia, su cui il circolo Albatros 87 ha realizzato un progetto museale. Progetto che, insieme all’eco museo di Metaurilia Orto di Mare (4 milioni di euro), fa parte del recupero e della valorizzazione storica della borgata. Il proprietario dell’abitazione, dopo aver aspettato oltre un anno e mezzo che il Comune si decidesse all’acquisto (si parlava di 50 mila euro), sembra abbia sottoscritto un compromesso con un altro acquirente.

"A noi non ci risulta – fanno sapere dall’assessorato al Patrimonio – in ogni caso in vendita non c’è solo quella casetta, tanto che il Comune ha messo in piedi tre diverse richieste". Dal circolo Albatros 87 fanno sapere che l’allestimento museale è adattabile a qualunque delle abitazioni ancora presenti della zona. Nonostante i frequenti abbattimenti (almeno uno all’anno) sul mercato ce ne sono altre, ma il costo sembra essere molto più alto: si parla di 150mila euro in su.

Il tempo stringe, la legislatura è al termine e il rischio è che tutto passi nelle mani della prossima amministrazione. Qualcuno, però, da Metaurilia fa notare che "ci sarebbe ancora tempo per intervenire, ma servirebbero tanta energia e buona volontà". Nella casetta, una volta acquistata, saranno ricostruite le stanze originarie (la cucina con il camino, la camera matrimoniale e le altre due per i figli, una per i maschi, e l’altra le femmine, la latrina e, separata, la stalla.

