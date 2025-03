Risiko Santa Croce. Addio Gastroenterologia. Ma si rafforza Ortopedia

di Benedetta IacomucciIl Santa Croce perderà i 20 posti di degenza di Gastroenterologia ma guadagnerà, in sostituzione, 13 posti letto di Ortopedia, un robot ortopedico e 7 posti letto di Senologia. Succederà non appena l’Azienda sanitaria avrà reperito il personale necessario: non ci sarebbero problemi per la Breast Unit, ma per quanto riguarda l’Ortopedia il reclutamento si è rivelato più complicato. Dunque per ora e fino a quel momento, l’organizzazione su Fano e Pesaro non subirà variazioni. Ma il destino del reparto è scritto. E’ quanto emerso ieri in Consiglio regionale, in risposta a un’interrogazione presentata da Marta Ruggeri, capogruppo dei 5 Stelle.

"A seguito dell’atto aziendale, di pertinenza aziendale, nulla è cambiato – ha risposto l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini –. E’ però prevista una progettualità per l’istituzione a Fano di 12 posti letto di Ortopedia e 8 di Senologia, questi ultimi ad oggi accorpati con il reparto di Otorinolarinoiatria. Questa situazione comporterà il trasferimento dei 20 posti di Gastroenterologia da Fano a Pesaro, ma ciò permetterà di avere a Fano reparti dedicati ed esclusivi. Ma solo dopo che saranno portate a termine le procedure per il reclutamento del personale da integrare, nonché l’acquisto di un importante robot ortopedico per Fano".

Poi, la stoccata alla consigliera Ruggeri: "Mi piace sottolineare – ha concluso l’assessore – che questo è il Consiglio della Regione Marche, gli interessi della sanità regionale vanno oltre la difesa del campanile o dell’ospedale che sta sotto casa del consigliere interrogante. Gli ospedali non appartengono alle città dove sono allocati, ma rispondono agli interessi di un’area vasta. Occorre ragionare in grande". Infine, a proposito di Fano, "il Santa Croce è al centro di una valorizzazione importante, anche con l’acquisto di un robot ortopedico con costi enormi. Basta strumentalizzazioni per esigenze di visibilità politica".

Provocazione che la consigliera Ruggeri non ha lasciato cadere: "La mia interrogazione non era strumentale – ha detto – ma è servita a fare chiarezza sulle vostre reali intenzioni, dopo che sin dal 29 gennaio, dalla lettura dell’atto aziendale, avevo rilevato questo importante cambiamento, che l’Ast si ostinava a non voler confermare. Oggi finalmente, con questo atto ispettivo, abbiamo chiarito che la Gastro sarà trasferita a Pesaro, come da me previsto. Meglio tardi che mai". Resterà comunque, a Fano, il Polo endoscopico.

Tra l’altro, nel percorso dalla bozza all’adozione dell’atto aziendale, avvenuta il 7 marzo scorso, sono state apportate anche altre lievi modifiche, che non cambiano l’ossatura generale ma ridisegnano rapporti ed equilibri. Ad esempio cambia il rapporto tra l’ospedale di Pergola e Fano: nella bozza, l’ospedale Santi Carlo e Donnino dipendeva dal Santa Croce solo per alcune specialità, invece nell’atto definitivo si dice che sarà interamente legato a Fano. Questo comporterà la creazione di una ulteriore Unità operativa semplice dipartimentale di Direzione medica a Pergola. Direzioni mediche che dunque diventano tre: prima ce n’era una per gli stabilimenti di Fano e Pesaro e una per Pergola e Urbino. Ora ce ne sarà uno per Fano e Pesaro, uno per Pergola e uno per Urbino.