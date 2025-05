Risiko scuole da settembre 15 bimbi da Poderino a Gimarra

Una rivoluzione che rimette ordine in una situazione scolastica al limite del sostenibile nel quartiere Poderino: una riorganizzazione degli spazi educativi, da settembre, permetterà a circa 1100 studenti di frequentare scuole adeguate al loro ordine e grado. A chiederla, mesi fa, era stata la dirigente dell’istituto ’Nuti’, Silvia Faggi, preoccupata per la commistione forzata tra nido, infanzia, primaria e secondaria di primo grado, che da tempo convivevano per mancanza di spazi idonei. Un’anomalia che l’amministrazione ha deciso di affrontare con una scelta politica, presentata ieri dal sindaco Luca Serfilippi e dall’assessore ai Servizi educativi Loredana Maghernino. "Una situazione che non poteva più durare – ha spiegato Maghernino – tre plessi in cui i bambini di età diversissima condividevano spazi e orari scolastici incompatibili, con evidenti ricadute sull’organizzazione didattica, sulla sicurezza e sulla logistica del personale".

Nel dettaglio il “Giardino dei Colori”, scuola dell’infanzia al Poderino, ospitava anche una sezione di raccordo 2-3 anni, costringendo due sezioni dell’infanzia a spostarsi nella primaria ’Rodari’, che a sua volta aveva dovuto cedere locali e spostare cinque classi nella Media ’Nuti’. "Avevamo bimbi di 5 anni nella stessa struttura di ragazzi di 14 o più – ha ricordato l’assessore –. Oggi ogni ordine riavrà i suoi spazi: un’infanzia unica, una primaria unica e una secondaria che torna quasi interamente a essere tale". Un cambiamento possibile grazie allo spostamento della sezione di raccordo dal Poderino alla ’Collodi di Gimarra’, chiusa dal 2016 ma in ottimo stato strutturale e riqualificata. Un’operazione che coinvolge ogni anno 15 bambini di 2-3 anni, molti dei quali non residenti nel quartiere: "Ho studiato l’anagrafica degli ultimi tre anni – ha detto Maghernino – e 7 bimbi su 15 vengono da zone più vicine a Gimarra che al Poderino".

Gimarra, del resto, è una delle zone che non disponevano di un servizio 0-3 anni. "Abbiamo scelto di investire nelle periferie – ha sottolineato Serfilippi – portando un servizio fondamentale in un quartiere che si sta espandendo e che ha bisogno di strutture per le famiglie. Finora i residenti della zona Nord avevano come riferimento ’il Grillo’, in pieno centro". Altra novità per le famiglie del Poderino sarà l’attivazione, per la prima volta, del tempo pieno alla primaria. "È un servizio molto richiesto – ha aggiunto Maghernino –. Era partito con 15 alunni, oggi siamo già a 19 e ancora non tutti lo sanno". Nel frattempo, i cantieri per i nuovi nidi a Bellocchi, Vallato e Cuccurano proseguono: una volta terminati, serviranno almeno 40 nuovi educatori per gestirli. "Sappiamo – ha concluso il sindaco – che i posti nei nidi comunali ancora non bastano. Ma lavoriamo per garantire un servizio pubblico di qualità".

