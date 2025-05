Risiko scuole, il Torelli torna al campus

Dal prossimo anno scolastico gli studenti del liceo scientifico Torelli torneranno nella sede del campus dopo alcuni anni passati a Palazzo Marcolini. Da settembre 2025 per tutto l’anno scolastico, fino a giugno 2026, il piano terra e il primo piano saranno a completa disposizione degli studenti del Nolfi, in attesa del completamento del nuovo edificio scolastico al campus. I loro colleghi del liceo scientifico, terminata la sistemazione della sede centrale, già da quest’anno scolastico riprenderanno le lezioni al campus. La notizia arriva dalla Provincia ed è una decisione frutto della collaborazione tra la scuola e l’ente provinciale. Sempre la Provincia fa sapere che sono in corso i lavori di sistemazione dello storico palazzo (l’intervento sul tetto è già terminato) per la parte (piano terra e primo piano) che dovrà accogliere i liceali. Nulla a che vedere con il secondo e il terzo piano di Palazzo Marcolini, che il Comune ha assegnato con bando di gara alla Link University, dove saranno necessari interventi più ingenti. Confermato che non ci saranno punti di contatto tra i liceali e gli universitari in quanto i primi utilizzeranno l’ingresso su piazza Marcolini, mentre gli altri si serviranno dell’uscita di sicurezza su via Alessandrini.

an. mar.