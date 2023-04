Rissa tra tifosi alla Fano-Vigor: emessi otto Daspo

Fano, 12 aprile 2023 – Otto Daspo, cinque per altrettanti tifosi del Fano, due a sostenitori della Jesina arrivati a dar man forte per l’aggressione e uno a un tifoso della Vigor Senigallia. A distanza di pochi giorni dalla rissa tra tifosi prima della partita Fano-Senigallia, sono arrivati i provvedimenti punitivi ad opera della Questura. Il Questore Roberto Clemente infatti ha emesso ieri il provvedimento per otto divieti di accesso negli stadi per altrettanti ultras coinvolti nella maxi rissa che era stata ripresa anche dalle telecamere e a cui avevano assistito testimoni, oltre alle forze dell’ordine intervenute prontamente. Testimonianze e documenti visivi che sono stati fondamentali per risalire agli autori delle violenze verificatesi nel parcheggio Metauro, nella zona della Statale 16.

È il 2 aprile, a Fano si gioca una delle partite più attese dell’anno, con l’Alma Juventus che ospita la Vigor Senigallia che la precede in classifica e che è seguita da un gran numero di tifosi. Attorno alle 13 nei pressi del parcheggio di ponte Metauro lungo la Strada Statale 16, transita una decina di auto di tifosi della Vigor scortate da una Volante. Probabilmente sono visti da alcuni tifosi del Fano e della Jesina che si trovavano nella zona. La colonna rallenta in prossimità di una curva. Ma la violenza scoppia all’interno del parcheggio Metauro, dove alcuni tifosi della Vigor Senigallia vengono aggrediti. Vengono danneggiate le automobili e si consuma una aggressione vera e propria, nessuno a viso coperto. Qualcuno che si trova nei paraggi filma le violenze, volano pugni all’interno del parcheggio. Si vedono persone che si affrontano, qualcuno si scaglia contro altri e si picchiano. La Polizia interviene. La rissa viene sedata e quindi scattano le indagini che si sono concluse dopo pochi giorni. Si tratta di una aggressione preordinata. La Polizia di Fano collabora con quella di Jesi e di Senigallia e si arrivano a identificare gli autori delle violenze.

Sono cinque tifosi del Fano, tre dei quali dovranno stare lontani dai campi di calcio per tre anni, e altri due sostenitori sempre del club granata che sono stati inibiti per due anni. Mano pesante anche su due tifosi della Jesina, che erano arrivati a Fano in quanto gemellati con la locale tifoseria, che per i prossimi cinque anni non potranno andare a vedere partite di calcio in quanto già con precedenti di questo genere che avevano provocato ulteriori Daspo. Identificato anche un tifoso della Vigor Senigallia che starà fuori dagli stadi per le prossime due stagioni. La Questura ha chiesto all’autorità giudiziaria l’obbligo di presentarsi in Questura per la firma per tutti i tifosi coinvolti negli episodi di violenza, ulteriore provvedimento che deve essere approvato. A causa degli scontri un poliziotto era rimasto ferito e aveva fatto ricorso alle cure dell’ospedale.

d.e.