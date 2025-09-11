Rissa tra tifosi Alma Fano e Vigor Senigallia a Ponte Metauro: verso 9 patteggiamenti

Fano (Pesaro e Urbino) giovedì 11 settembre 2025 - Un violento scontro tra tifosi di Alma Fano e Vigor Senigallia, avvenuto il 2 aprile 2023 a Ponte Metauro, si avvia a una conclusione giudiziaria con nove patteggiamenti.Le indagini avevano portato a identificare 12 persone tra i 30 e i 55 anni, tutte sottoposte a Daspo emesso dalla Questura di Pesaro e Urbino: sette sostenitori granata e cinque della Vigor. L’accusa a loro carico è di rissa, in alcuni casi aggravata dall’uso di strumenti atti a offendere. Solo uno degli ultrà risponde anche di lesioni per la colluttazione con un agente di polizia.Secondo la ricostruzione, il tafferuglio scoppiò nel parcheggio di un bar, lungo la statale Adriatica, quando un gruppo di tifosi bloccò il pullman dei senigalliesi diretto allo stadio Mancini. Ne seguì un parapiglia con pugni, bastonate e cinghiate, sedato dall’intervento delle pattuglie di scorta. Un poliziotto rimase lievemente ferito.Ora, davanti al Gup, quasi tutti hanno scelto il patteggiamento: per la maggior parte si tratterà di una multa compresa tra i 500 e gli 800 euro; un tifoso di circa 55 anni patteggerà 8 mesi per le lesioni, mentre due dovranno svolgere lavori socialmente utili. Solo uno dei dodici ha deciso di affrontare il dibattimento.