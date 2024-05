Risuonano le hit degli anni Novanta. Alla Baia si balla

Due ospiti speciali per una serata dance anni ‘90 alla Baia Imperiale. Stasera si balla infatti al ritmo degli intramontabili successi di "Surrender" e "Inside to Outside" grazie alla partecipazione della bionda atomica della musica internazionale made in Italy Nathalie Aarts e della mora il cui nome di battesimo è un destino scritto nel sangue: Melody Castellari.

"Surrender non ho nemmeno più bisogno di cantarla, fa tutto il pubblico" ripete Nathalie Aarts, voce storica dei Soundlovers, il gruppo di musica dance italiano nato nell’aprile del 1996 dall’incontro tra Roby Santini dj, il dj Gianni Fontana e la coppia di produttori Molella & Phil Jay. Surrender è infatti tra i pochi successi dance di quegli anni che in tanti oggi riconoscono anche solo dal nome e che tutti cantano a squarciagola dimenandosi in pista quando si arriva al ritornello. Origini olandesi, voce magnetica, fisico mozzafiato, classe ‘69, Nathalie Aarts ha interpretato più di 300 brani. Tra le hits più famose, quelle con i Soundlovers tra tv, radio e discoteche di mezza Europa. L’esordio con Run-Away che riscosse un gran successo fuori dai confini nazionali, a cui seguì People la cui eco si spinge fino in Russia e Giappone. Surrender arriva due anni dopo restando in classifica per 10 settimane. Un successo superato da Walking che arrivò a 15 settimane in vetta a tutte le classifiche dance. Poi ci furono Living In Your Head, Mirando El Mar con cui parteciparono al Festivalbar, Abracadabra e Wonderful Life. Tutte produzioni dalle sonorità definite, con ritornelli infallibili e costruzioni ben congegnate. In radio le riconoscevi immediatamente e oggi in discoteca funzionano ancora alla grande. Un sound riconoscibilissimo come quello di Inside to Outside (1999, cover dell’omonimo brano di Limahl) cantato da Melody Castellari e con un video iconico ambientato a Los Angeles nella casa di Marilyn Monroe, con il quale il progetto Lady Violet (avviato qualche anno prima da un’altra cantante) prende il volo riscuotendo un notevole successo sia in Italia, dove diventa un vero e proprio "riempi-pista" nelle discoteche, sia in Europa e Usa dove ottiene il medesimo successo anche il video che viene passato dalle principali televisioni musicali del vecchio continente. Figlia del grande autore Corrado Castellari (ha collaborato con De Andrè, Mina, Milva, Ornella Vanoni ed Iva Zanicchi) e della cantante Liana Paris, Melody inizia prestissimo la sua carriera musicale interpretando negli anni 80 alcune sigle di cartoni animati (La banda dei ranocchi, Ippotommaso, Belfy e Lillibit, Angie Girl, Sandybell) per poi intraprendere all’età di 15 anni la carriera da solista.

Tiziana Petrelli