Ritmi celtici a Mondavio. È l’ora del Samhain festival

di Sandro FranceschettiIl meraviglioso borgo di Mondavio torna ad accogliere la magia del ‘Samhain Celtic Festival Marche’. Domani, sabato e domenica nel centro storico celebre per la Rocca roveresva si vivranno tre giorni consecutivi di immersione nelle tradizioni e nella cultura che iniziarono a svilupparsi già nel 1200 a.C. in Irlanda, Scozia, Galles, Cornovaglia, Isola di Man e Bretagna.

Il Samhain è un’antica festa conosciuta dai più come ‘capodanno celtico’ (celebrato il 31 ottobre e l’1 novembre) e l’appuntamento di Mondavio, giunto alla quarta edizione, ne propone un’interessante rivisitazione attraverso musica, spettacoli, mercati artigianali e momenti di rievocazione che avranno come filo conduttore le antiche tradizioni celtiche, in un perfetto mix tra storia e intrattenimento. L’organizzazione dell’evento è della Pro Loco guidata dal presidente Maurizio Galassi, col patrocinio di Comune, Regione e Confcommercio Marche Nord. Ricchissimo il programma ideato dal direttore artistico Paolo Alessandrini, che ancora una volta punta sulla qualità degli spettacoli e dei workshop di musica e di danze tradizionali irlandesi e più in generale di balfolk (balli di origini popolari), che vedranno esibirsi grandi artisti della musica celtica come i Daridel, Lou Tapage, Karamaus, Trì, Errabundi Musici, The Clan, Inis Fail, Gran Turna, Cisalpipers, Wooden Legs, Duo Eclissi e altri ancora.

Grazie al maestro Mirko Peluso e allo staff di Clover (associazione di danze irlandesi e celtiche) ogni spettatore potrà diventare protagonista. Non servono esperienze precedenti; i maestri insegneranno subito i movimenti e coinvolgeranno il pubblico in balli collettivi travolgenti e divertenti. "In pochi minuti – dicono i promotori – sarete parte di una danza che unisce, fa sorridere e abbatte ogni barriera. Le danze sono il cuore pulsante della festa, un momento di condivisione che trasforma la piazza in una grande famiglia". Prevista anche un’attrezzata ‘area kids’ per far divertire pure i bambini, mentre i grandi potranno cimentarsi nei ‘celtic games’, prove di abilità aperte a tutti.

Domani il via scatterà alle 18, mentre sabato e domenica si partirà già dalle 11,30 con la possibilità di pranzare alla festa, dove anche i sapori saranno quelli della tradizione celtica. Il programma completo è consultabile sulle pagine social dell’evento. Ingresso gratuito in tutte e tre le giornate.