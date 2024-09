"Ritroviamo un calcio pulito nel nome di Bronco"

di Silvano Clappis

Una curva dedicata a Bronco e a tutti i tifosi scomparsi. Ieri pomeriggio allo stadio "Mancini" qualche centinaia di sportivi fanesi hanno voluto essere presenti all’intitolazione del settore Curva a Federico Santini scomparso prematuramente il 2 agosto 2010. "Mi prendo la responsabilità di intitolare questa curva – ha detto il sindaco Luca Serfilippi, che era accompagnato dal vicesindaco Loretta Manocchi e dall’assessore allo sport Alberto Santorelli – a ’Bronco’ e ai tanti tifosi che non ci sono più perché spero che nel nome di Bronco si possa ritrovare una curva unita attorno al Fano e ad un calcio sano e pulito come quello che stiamo costruendo con Giovanni Mei e tutto il consorzio di imprenditori".

L’assessore Santorelli ha ricordato l’amico conosciuto fin dall’infanzia al "Giolla", mentre il consigliere comunale Francesco Panaroni, promotore dell’iniziativa di dedicare la Curva a Bronco ha tenuto a sottolineare come nel nome di Bronco la tifoseria fanese possa ritrovare l’unità. "Spero che questo sia un punto di partenza per far tornare Fano nelle categorie che merita". Hanno poi preso la parola i genitori di Federico Santini. La mamma Anna Caverni, commossa, ha ricordato ai tifosi presenti le trasferte fatte per anni, "e il nome di Bronco che avete sempre portato in tutti gli stadi. Grazie di cuore a tutti voi che rappresentate la squadra in una maniera positiva". Il padre Elmo Santini si è augurato che questa ritrovata unità nel nome di Bronco possa proseguire per far spiccare il volo al Fano. "Ringrazio anche don Mauro Bargnesi che è stato vicino a Federico e a noi, ringrazio il sindaco e il vescovo, ringrazio tutti voi presenti. Fano ha un grande cuore per cui dobbiamo risorgere".

Allo scoprimento della targa, il vescovo Andrea Andreozzi ha impartito la benedizione, non senza aver ricordato che "sono un tifoso, specie del calcio regionale, per cui avrò sicuramente visto tanti di voi in tv e per uno strano destino oggi sono qui a rivedervi e a intitolare questa curva carica di ricordi e di sostegno per la squadra. Sono sicuro che anche da lassù qualcuno sta facendo il tifo per voi". E il tifo si è fatto, alla fine sentire, con i Panthers e gli Ultras che tra i fumogeni e le mani alzate hanno intonato: "Bronco vive con noi!". Grazie all’attivismo del vicepresidente del Fano Eugenio Biagiotti, il pomeriggio è proseguito con la dedica della sala stampa al dirigente Sandro Mengacci scomparso nel 2016, dopo le testimonianze di chi ha collaborato per anni con lui, l’ex cassiere dell’Alma Juventus Alvaro Busca e il presidente del Consorzio Fano Sport Paolo Petrucci.

Infine si è svolta l’amichevole tra il Fano Calcio e il Novilara terminata 1-1 con le due reti tutte nel primo tempo. Vantaggio del Fano al 6’ con Gueye e pareggio degli ospiti al 37’ grazie ad un’autorete di Guei. Nel Fano sono usciti anzitempo Niang e Sabattini per problemi muscolari.