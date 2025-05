Rivoluzione asili, Mascarin: "Un colpo di spugna"

Una delibera approvata "alla chetichella", come dice lui, e un progetto educativo quasi ventennale che, secondo Mascarin, ex assessore ai Servizi educativi e oggi consigliere di minoranza con la lista "In Comune", sarebbe stato cancellato in meno di due settimane. È polemica aperta sulla chiusura della sezione ponte del Poderino (trasferita a Gimarra), uno dei punti cardine della "rivoluzione" scolastica annunciata nei giorni scorsi dal sindaco Serfilippi e dall’attuale assessore Maghernino. Per Mascarin, che negli anni della giunta Seri aveva fortemente sostenuto il modello della continuità educativa 0-6, si tratta di "una scelta incomprensibile, maturata nel silenzio e nella totale assenza di trasparenza".

"La sezione ponte – spiega – accoglieva bambini tra i 21 e i 36 mesi, era al completo, ed è stata indicata come opzione tra i servizi comunali 0-3 anni nel bando di iscrizione pubblicato il 17 aprile". Poi, solo tredici giorni dopo, la decisione di cancellarla. "Una chiusura formalizzata con una delibera di giunta il giorno prima dell’apertura ufficiale delle iscrizioni.... che offende non solo le famiglie, ma anche il lavoro di tanti operatori educativi".

Diversa la visione dell’amministrazione Serfilippi, che ha presentato la riorganizzazione come un’azione necessaria per superare una situazione "al limite del sostenibile" nel quartiere Poderino. Per Mascarin, però, questa scelta "non tiene conto del valore della sezione ponte all’interno della scuola dell’infanzia statale, che ospitava il servizio e che, grazie al percorso di continuità, aveva rafforzato il senso stesso di comunità educativa". La questione, intanto, arriva in consiglio comunale: "In Comune" ha depositato un’interpellanza per chiedere conto dei tempi e delle modalità della decisione.

Tiziana Petrelli