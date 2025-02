Rivoluzione del traffico. Sperimentazione dal 3 marzo

Via dell’Abbazia da senso unico a doppio senso di marcia, cambio del senso unico su via 4 Novembre, che diventa mare-monte, e obbligo per i veicoli che arrivano da via Papiria di girare a sinistra all’incrocio con via 4 Novembre. La sperimentazione, che andrà toccare i punti nevralgici del traffico cittadino, è prevista per lunedì 3 marzo e durerà dalla mattina fino alle 19 dello stesso giorno. L’obiettivo è duplice: verificare se con questi cambiamenti sia possibile ridurre il traffico su via Roma, evitando le code che ora si formano su entrambe le corsie per la presenza dello stop all’altezza di via dell’Abbazia (che così sarebbe eliminato) e, contemporaneamente, alleggerire il traffico nella rotatoria degli ex carri di Carnevale e rendere più fluido quello della rotatoria di Sant’Orso. Se questa prima sperimentazione funzionerà si potrà ripetere nuovamente per un periodo più lungo, si parla di un mese, per poi inserire la nuova viabilità all’interno del Piano urbano del traffico su cui si sta lavorando il Comune con la società di consulenza. "Attualmente visto l’uso della segnaletica provvisoria – fa presente l’assessore alla Mobilità Alessio Curzi – la sperimentazione non poteva durare più di una giornata". In particolare chi transita su via Roma e deve andare verso la rotatoria di Sant’Orso deve utilizzare l’interquartieri.

"Abbiamo potuto verificare – fa notare Curzi – che solo il 20 % delle auto che da via Roma svolta su via dell’Abbazzia ha come meta proprio questa strada, l’80% ci passa solo per raggiungere la rotatoria di Sant’Orso. I fanesi devono imparare ad usare la strada interquartieri e togliersi dalla testa l’idea di passare nelle vie residenziali solo per fare prima". E ancora Curzi: "Ci arrivano segnalazioni continue da parte dei cittadini per auto che sfrecciano lungo le strade residenziali dove ci sono anziani e bambini e ci chiedono di prevedere dossi o limiti di velocità. Gli automobilisti devono abituarsi a passare per la strada interquartieri". "Questa sperimentazione – conclude Curzi – ci consentirà di valutare l’impatto delle modifiche sulla viabilità cittadina e raccogliere eventuali segnalazioni da parte dei cittadini . La presenza della Polizia locale garantirà il regolare svolgimento della circolazione e la sicurezza degli automobilisti. Sarà importante la collaborazione di tutti".

Anna Marchetti