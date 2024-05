Rivoluzione viabilità a Mondolfo e San Costanzo

Domani il Giro d’Italia attraverserà in parte i territori di Mondolfo e San Costanzo, determinando anche in questi due comuni conseguenze sulla viabilità e l’apertura delle scuole. Nello specifico, a Mondolfo, è stata disposta la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado dell’istituto comprensivo ‘Fermi’ del capoluogo. Saranno regolarmente aperte, invece, quelle del comprensivo ‘Faà di Bruno’ di Marotta. Sul piano viario è stabilita la chiusura dalle 13,30 alle 16,30 della Statale 424 Della Valcesano nel tratto da Ponte Rio al semaforo di Centocroci; viale Dell’Industria; via Padre Moretti; via Gramsci; via Cavour; piazzale Borroni; via Marconi; via Toscanini; Sp 17; e via Fano.

A San Costanzo le scuole rimarranno aperte, ma per tre su quattro è previsto il termine anticipato delle lezioni. Per la precisione, la scuola primaria terminerà alle 11; la secondaria alle 12; e l’infanzia alle 13. L’unica a rispettare l’orario consueto sarà la scuola dell’infanzia della frazione di Cerasa. Trasporto garantito per tutti i plessi. Per quanto concerne la viabilità, saranno chiuse al traffico, sia veicolare che pedonale, dalle 13,45 alle 17 l’intero percorso della Sp 17 ‘Strada Mondolfo’ e la Sp 16 ‘Strada San Fortunato’ dall’intersezione con Strada Mondolfo al confine con il Comune di Fano. Chi da San Costanzo dovrà raggiungere l’autostrada è consigliato di arrivare al bivio di Cerbara (in località Piagge), scendere a Lucrezia e imboccare la E-78 in direzione Fano sino al casello A-14.

s.fr.