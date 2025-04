Robot ferroviario, anche un fanese nella startup

C’è anche il fanese Massimiliano Solazzi (44 anni, ha frequentato il liceo scientifico Torelli per poi laurearsi in ingegneria meccanica alla Scuola superiore Sant’Anna di Pisa) tra i fondatori di Next Generation Robotics, la startup attiva nell’ambito della robotica ferroviaria, che ha chiuso un investimento da 4,5 milioni di euro.

Next Generation Robotics, è una startup toscana spin-off della Scuola Superiore Sant’Anna, attiva nell’ambito della robotica ferroviaria. Grazie a una collaborazione con Trenitalia, la startup ha realizzato il robot Argo, in grado di eseguire autonomamente l’ispezione del sottocassa dei treni grazie a robotica e all’intelligenza artificiale per una manutenzione dei convogli più efficiente e sicura. L’operazione è stata guidata da Cdp Venture Capital Sgr attraverso il fondo Digital Transition - Pnrr, con il coinvolgimento del Fondo ToscanaNext, istituito e gestito da Cdp Venture Capital e sottoscritto dalle principali fondazioni bancarie della Toscana.

Next Generation Robotics, nata nel 2020, impiega oggi un team di 12 persone, di cui 11 ingegneri, ed è guidata dal ceo e co-founder Massimiliano Gabardi. I 4,5 milioni di euro raccolti saranno utilizzati per accelerare la crescita dell’azienda, attraverso il suo consolidamento sul mercato europeo e l’espansione a livello internazionale, lavorando per spingere sempre più avanti la frontiera della digitalizzazione e dell’AI nel settore ferroviario, grazie allo sviluppo di sistemi automatici di nuova generazione per l’ispezione e la manutenzione di treni e materiale rotabile in generale.

Grazie all’ operazione da poco concliusa, la startup ambisce ad affermarsi come azienda di riferimento nel settore della robotica ferroviaria proponendo nuove tecnologie di digitalizzazione e di automazione intelligente, attraverso lo sviluppo di dispositivi che combinano piattaforme robotiche progettate e realizzate direttamente da Next Generation Robotics con algoritmi avanzati e intelligenza artificiale.