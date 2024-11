Romeo e Giulietta tra passato e futuro

‘Romeo & Giulietta, ieri, oggi e domani’: è lo spettacolo in programma per domani alle 21,15 al teatro di Montemaggiore. Scritto e diretto da Giulia Bellucci, racconta il grande classico di Shakespeare da tre punti di vista temporali diversi. Nel primo atto Romeo e Giulietta appaiono come sono stati ideati dall’autore; nel secondo vivono il mondo attuale, tra social e influencer; e nel terzo sono proiettati in un futuro futuribile e non augurabile, in cui l’intelligenza artificiale la fa da padrona. Sul palco la Scuola di Teatro Studio di Fossombrone. Ingresso 5 euro. Info e prenotazioni su WhatsApp al 328.7213191 e 328.8792495 e via mail all’indirizzo liberamente.2009@yahoo.it. L’organizzazione è dell’associazione culturale ‘LiberaMente’ col patrocinio del Comune di Colli al Metauro. Sempre al tetro di Montemaggiore domenica alle 18 si terrà lo spettacolo ‘Di notte faccio i cruciverba’.