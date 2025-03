Roncosambaccio, i dossi verranno smantellati

Si è parlato soprattutto di sicurezza stradale nell’incontro a Roncosambaccio tra l’amministrazione e i residenti. Il sindaco Luca Serfilippi, accompagnato da diversi esponenti della sua giunta, e i cittadini hanno trovato una sintesi sulla questione dei cosiddetti “dossi”, che in realtà sono attraversamenti pedonali rialzati. È stato concordato che verranno predisposti quattro nuovi attraversamenti, garantendo una maggiore sicurezza per i residenti e fungendo da deterrente alla velocità. Gli attraversamenti attuali verranno rimossi poiché posizionati in punti critici che ostacolavano l’accesso alle abitazioni private.

L’assessore Gianluca Ilari ha poi annunciato che "circa 700mila euro saranno destinati a Roncosambaccio attraverso fondi per l’alluvione e il dissesto idrogeologico. Gli interventi previsti riguarderanno il ripristino di alcuni tratti franati e la regimentazione delle acque su diverse strade ubicate nei pressi del borgo, comprese le asfaltature previste".

Oltre ai nuovi attraversamenti rialzati, è prevista anche l’allestimento e manutenzione della segnaletica verticale, con l’installazione di segnaletica lampeggiante e tradizionale. L’amministrazione ha poi fatto presente gli interventi già effettuati dall’assessorato diretto da Alessio Curzi: la sistemazione delle strade bianche, la rimozione della frana all’ingresso del borgo e la pulizia delle banchine stradali, "fondamentali per prevenire criticità in caso di piogge". Inoltre, sono stati migliorati alcuni collegamenti tra Fenile e Roncosambaccio, mentre a marzo si puliranno tutte le caditoie del borgo".