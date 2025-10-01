Rossi (Lega): "Porto con me credibilità e affidabilità. E un piccolo dispiacere"

Quarantaduenne, con alle spalle 3 mandati da sindaco e prima ancora da assessore. Enrico Rossi primo cittadino in carica di Cartoceto, ha staccato il ticket per l’assemblea regionale delle Marche, ottenendo ben 3.436 preferenze.

Rossi, come commenta il suo grande successo elettorale? "Provo tanta emozione. Da una parte mi dispiace di dover lasciare il mio Comune, che guidavo da 11 anni consecutivi, ma d’altra parte sono estremamente soddisfatto, perché i cittadini mi hanno dato il loro consenso per questo nuovo incarico che é molto importante".

Adesso cosa succederà a Cartoceto in termini comunali? "In questi anni abbiamo creato uno zoccolo significativo. Fatto di uomini e donne di grande valore. E da questi uomini e donne ripartirà il percorso per dar vita a un’identità per forza di questo territorio".

Commissario prefettizio o vicesindaco? "Nessun commissario. Da qui alle prossime elezioni guiderà l’amministrazione il vicesindaco. Anziché le dimissioni del sottoscritto arriverà, infatti, la procedura della decadenza stabilita direttamente dal consiglio comunale. In questo modo il civico consesso riguarderà gli eventi in primo grado".

Sindaco, ci parli della sua identità politica. "L’auspicio è quello di dar vita a un gruppo di persone che abbia un ruolo incisivo. Da qui in avanti vogliamo costruire un gruppo che dia forma a una selezione che ciò che riguarda il nostro territorio".

Cosa porterà in consiglio regionale? "Portiamo credibilità e affidabilità della politica e delle istituzioni in linea con lo slogan che abbiamo possibilità durante la campagna elettorale. Rappresenta l’approccio tenuto in questi 16 anni da amministratore".

Come evidenziato dallo stesso Rossi, la sua elezione avrà ripercussioni significative sul Comune di Cartoceto. Un caso che l’accomuna ad altri due Comuni della provincia di Pesaro e Urbino, ovvero Piandimeleto e Mondolfo. La legge prevede infatti che il ruolo di consigliere regionale sia incompatibile con quello di sindaco, costringendo i primi cittadini eletti a lasciare il loro incarico. Di conseguenza, Nicola Barbieri a Mondolfo e Enrico Rossi a Cartoceto dovranno rinunciare al loro ruolo di sindaco. Inoltre, Nicolò Pierini di Piandimeleto, primo dei non eletti nella lista della Lega, entrerà presumibilmente in Consiglio regionale se Rossi assumerà la carica in giunta. Questi avvicendamenti segneranno una fase di transizione nelle amministrazioni locali, con i vicesindaci pronti a traghettare i Comuni fino alle prossime elezioni, che coincideranno con la prima tornata elettorale utile.