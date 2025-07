Rossi si candida e va all’attacco: "Ricci? No politica, ma televendita"

"Matteo Ricci non fa politica ma televendita: un approccio aggressivo e sopra le righe che forse galvanizza il centrosinistra ma non incanta il nostro elettorato e non serve certo ad intercettare quel 45% di lettori che non va a votare. Ricci tratta i cittadini come dei clienti a cui piazzare ogni giorno una ‘merce’ differente" . Enrico Rossi (nella foto), in corsa per la Lega come consigliere regionale, attacca il candidato presidente Matteo Ricci (Pd), che con la coalizione di centrosinistra, "l’ammucchiata delle contraddizioni", tenta di sottrarre la guida della Regione al presidente in carica Francesco Acquaroli, che si ricandida per il secondo mandato.

E proprio Acquaroli ha voluto esprimere il suo gradimento e sostegno a Rossi, collegandosi telefonicamente durante la presentazione della sua candidatura, ieri mattina, al Caffè Centrale. Presente tutto lo stato maggiore della Lega, dal parlamentare Mirco Carloni al sindaco Luca Serfilippi, dagli assessori Santorelli e Ilari al segretario locale Brandoni, dai consiglieri comunali ai militanti. Rossi – per tre mandati sindaco di Cartoceto, tre volte consigliere provinciale e segretario provinciale della Lega – si schiera tra " gli amministratori che parlano poco, impegnati a risolvere i problemi". "Le istituzioni – afferma – hanno bisogno di autorevolezza e chi amministra deve dimostrare serietà, credibilità e affidabilità". Non a caso lo slogan della sua campagna elettorale è "Prima delle parole, le azioni". "Il mio obiettivo – spiega il candidato leghista – è stabilire un rapporto diretto, franco e personale con gli elettori". Non è mancato l’accenno all’opportunità della Link University a palazzo Marcolini (di cui Ricci si è detto contrario ndr) all’ospedale Santa Croce, "che sarebbe stato cancellato se fosse andato in porto il progetto del Pd dell’ospedale unico provinciale" e all’infrastruttura ferroviaria.

"Vi ricordate – ha detto Rossi – quando Ricci seduto alla scrivania disegnava con una matita, come se fosse il progettista, il tracciato dell’arretramento dell’alta velocità Adriatica (il riferimento è al bypass ferroviario ndr) che avrebbe tagliato la città di Fano in due e decretato i cittadini di serie A e di serie B". Non è mancata neppure una breve azione di disturbo durante la presentazione.

Anna Marchetti