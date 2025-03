Rossini tra musica e gastronomia

‘Rossini, maestro… di cucina’: un viaggio musicale e gastronomico attraverso le curiosità legate alla passione per la cucina che Gioacchino Rossini nutriva, ispirando un programma che mescola musica e aneddoti divertenti. E’ lo spettacolo in programma al Teatro della Concordia di San Costanzo per domani alle 21. Gli interpreti saranno le prime parti dei fiati dell’Osr e l’attore Jader Baiocchi. Nello specifico, il concerto avrò come protagonisti Elena Giri al faluto; Lorenzo Luciani all’oboe; Marco Torsani al clarinetto; Enrico Barchetta all’oboe; Christian Maria Galasso al fagotto e con Jader Baiocchi attore. Il terzo e ultimo appuntamento della rassegna, l’11 aprile, sarà dedicato ad Antonio Vivaldi, con la proposizione delle ‘Quattro Stagioni’.