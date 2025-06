Rotatoria di San Costanzo, in corso i lavori

Sono in corso nell’incrocio all’ingresso del paese (vedi foto) – punto nevralgico per la circolazione da e verso San Costanzo – gli interventi relativi ai sottoservizi: si sta procedendo alla sistemazione e razionalizzazione delle linee dell’acqua, delle fognature e degli impianti secondari. E’ la notizia, importante, data dal sindaco di San Costanzo, Domenico Carbone, circa l’inizio dei lavori per la realizzazione di una rotatoria al posto dello spartitraffico tra la Strada Provinciale ‘Orcienense’ e Strada Mondolfo, teatro di numerosi incidenti. "Terminata questa fase – aggiunge il primo cittadino Carbone -, si passerà alla realizzazione del fondo stradale vero e proprio, fino ai lavori di realizzazione della rotatoria, attesa da tempo e pensata per migliorare il traffico e la sicurezza".

"A Cerasa, intanto – aggiunge il sindaco -, vanno avanti i lavori della lottizzazione in località Croce con nuovi marciapiedi, sottoservizi e illuminazione. L’intervento, dal valore di quasi 100mila euro, ha già visto completate le fasi più complesse e ora si sta procedendo con gli ultimi collegamenti. Un’opera fondamentale per adeguare i servizi a una frazione in costante sviluppo".

Intanto, avanzano anche i lavori di realizzazione dello sgambatoio, con il rifacimento e la sistemazione dei marciapiedi retrostanti le scuole. Un Intervento atteso dalla cittadinanza, utile sia per la sicurezza dei pedoni, sia per la valorizzazione di un’area lasciata indietro da troppo tempo.

s.fr.