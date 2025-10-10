Rotatoria (e più sicurezza) in dirittura d’arrivo

Notizia importante per la sicurezza viaria in un tratto molto trafficato della bassa Valcesano. Sono in dirittura d’arrivo i lavori di costruzione della rotatoria al posto del pericolosissimo incrocio a raso di San Costanzo tra la Provinciale 16, la Sp 17 e Viale della Libertà, teatro, negli anni, di numerosi e gravi incidenti. "Entro due o tre settimane l’opera sarà conclusa – conferma il sindaco Domenico Carbone -. L’infrastruttura è stata eseguita dalla ditta ‘Paci Costruzioni’ di Monteciccardo, che si era aggiudicata l’appalto con un ribasso di 43.149 euro; cifra che il Comune ha potuto destinare all’implementazione del progetto. L’opera, nel complesso, ha avuto un costo di 332mila euro, dei quali 199.200 finanziati dalla Regione Marche e la restante somma a carico del bilancio comunale".

"Siamo felici – aggiunge il capo dell’amministrazione – di aver raggiunto un così importante risultato a poco più di un anno dal nostro insediamento. Risultato che rappresenta una risposta concreta a una problematica di sicurezza che da tempo preoccupava la comunità. La rotatoria permette, infatti, di ridurre i rischi di incidenti e di migliorare il traffico in una zona ad alto flusso veicolare e che è stata per decenni tra le più critiche in assoluto, garantendo maggiore serenità a tutti i nostri cittadini". Oltre alla rotatoria sono stati realizzati alcuni tratti di marciapiede ed è stato installato un nuovo impianto di illuminazione per garantire la massima visibilità durante le ore serali e notturne. "Ringrazio i colleghi amministratori per aver contribuito al raggiungimento di questo rilevante obiettivo e rivolgo un doveroso ringraziamento anche alla Regione per aver finanziato quasi i due terzi dell’opera", riprende Domenico Carbone, che poi annuncia l’imminente avvio di un altro intervento di estrema importanza e ancora più consistente dal punto di vista economico.

"Si tratta di un cantiere da ben mezzo milione di euro – spiega il primo cittadino – che ci consentirà di realizzare nuovi marciapiedi in Viale della Libertà, di sistemare quelli in via Mazzini e di pavimentare tutti i parcheggi intorno alle mura urbiche. L’investimento è coperto per 295mila euro dalla Regione Marche, attraverso il bando sulla sicurezza stradale, e per 205mila con risorse comunali. Aggiungeremo sicurezza e decoro, valorizzando ulteriormente uno dei punti più centrali e più belli del nostro paese".

Sandro Franceschetti