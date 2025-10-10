Atenei intolleranti
Sergio Gioli
Atenei intolleranti
Fano
10 ott 2025
SANDRO FRANCESCHETTI
Rotatoria (e più sicurezza) in dirittura d’arrivo

Sorgerà al posto del pericolosissimo incrocio a raso di San Costanzo tra la Provinciale 16, la Sp 17 e Viale della Libertà, teatro negli anni di incidenti

Il sindaco Domenico Carbone alla rotatoria in fase di ultimazione

Notizia importante per la sicurezza viaria in un tratto molto trafficato della bassa Valcesano. Sono in dirittura d’arrivo i lavori di costruzione della rotatoria al posto del pericolosissimo incrocio a raso di San Costanzo tra la Provinciale 16, la Sp 17 e Viale della Libertà, teatro, negli anni, di numerosi e gravi incidenti. "Entro due o tre settimane l’opera sarà conclusa – conferma il sindaco Domenico Carbone -. L’infrastruttura è stata eseguita dalla ditta ‘Paci Costruzioni’ di Monteciccardo, che si era aggiudicata l’appalto con un ribasso di 43.149 euro; cifra che il Comune ha potuto destinare all’implementazione del progetto. L’opera, nel complesso, ha avuto un costo di 332mila euro, dei quali 199.200 finanziati dalla Regione Marche e la restante somma a carico del bilancio comunale".

"Siamo felici – aggiunge il capo dell’amministrazione – di aver raggiunto un così importante risultato a poco più di un anno dal nostro insediamento. Risultato che rappresenta una risposta concreta a una problematica di sicurezza che da tempo preoccupava la comunità. La rotatoria permette, infatti, di ridurre i rischi di incidenti e di migliorare il traffico in una zona ad alto flusso veicolare e che è stata per decenni tra le più critiche in assoluto, garantendo maggiore serenità a tutti i nostri cittadini". Oltre alla rotatoria sono stati realizzati alcuni tratti di marciapiede ed è stato installato un nuovo impianto di illuminazione per garantire la massima visibilità durante le ore serali e notturne. "Ringrazio i colleghi amministratori per aver contribuito al raggiungimento di questo rilevante obiettivo e rivolgo un doveroso ringraziamento anche alla Regione per aver finanziato quasi i due terzi dell’opera", riprende Domenico Carbone, che poi annuncia l’imminente avvio di un altro intervento di estrema importanza e ancora più consistente dal punto di vista economico.

"Si tratta di un cantiere da ben mezzo milione di euro – spiega il primo cittadino – che ci consentirà di realizzare nuovi marciapiedi in Viale della Libertà, di sistemare quelli in via Mazzini e di pavimentare tutti i parcheggi intorno alle mura urbiche. L’investimento è coperto per 295mila euro dalla Regione Marche, attraverso il bando sulla sicurezza stradale, e per 205mila con risorse comunali. Aggiungeremo sicurezza e decoro, valorizzando ulteriormente uno dei punti più centrali e più belli del nostro paese".

