Rotatorie sponsorizzate. Pubblicato il bando

Pubblicato sul sito del Comune il bando per la sponsorizzazione di 27 rotatorie comunali. Da ieri fino al 30 maggio i privati possono presentare le loro proposte per prendersi cura di una delle tante rotonde cittadine di proprietà del Comune. Nel caso in cui le rotatorie indicate non saranno tutte affidate, il bando potrà essere prorogato, così come potranno essere presi in considerazioni rondò stradali diversi da quelli in elenco. "Ci si può candidare – ha spiegato l’assessore Alessio Curzi – sia per la manutenzione ordinaria (taglio dell’erba e sistemazione di cespugli e fiori già esistenti) sia per progetti più elaborati di rifacimento o rinnovo dei rondò". "Anche la manutenzione ordinaria – ha chiarito l’ingegnere del Comune Ilenia Santini – richiederà interventi periodici del manto erboso e dei fiori, mentre dei veri e propri progetti esecutivi dovranno essere alla base delle proposte più strutturate. Le eventuali opere infrastrutturali saranno approvate in giunta".

Se su una stessa rotonda convergeranno più candidature, vincerà il progetto migliore "che – chiarisce Curzi – sarà valutato da una apposita commissione". "Speriamo che le domande siano superiori alle 27 rotonde in gara – commenta Curzi – perchè vorrebbe dire che gli imprenditori sono attenti e interessati ad abbellire la loro città". Il bando di gara è stato elaborato dall’ingegnere del Comune Ilenia Santini, con la collaborazione della Polizia locale. Il privato che si aggiudicherà una delle rotatorie del bando di gara dovrà prendersene cura attraverso personale specializzato. La durata dei contratti sarà di 3 anni, prorogabili per altri 3. Ammessa la cartellonistica pubblicitaria purchè conforme, nelle dimensioni, al codice della strada. Per chi fosse interessato il bando si trova nell’Albo pretorio del Comune, sezione ‘Bandi di gara’. "Un bando atteso dai tanti privati – sottolinea il sindaco Luca Serfilippi – che hanno voglia di contribuire a migliorare il decoro della città".

Anna Marchetti